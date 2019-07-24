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10 чашек двойного эспрессо в день? Съездили на заправку, чтобы узнать, что пьют водители

25.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выйти на заправке, размять ноги, выпить горячий кофе — это почти традиция для тех, кто много времени проводит за рулем. А что именно наливают себе в стаканчики автолюбители? Пьют ли владельцы BMW больше капучино или выбирают крепкий эспрессо? Что предпочитают девушки на Audi? Мы побывали на трех АЗС компании «ЛУКОЙЛ», пообщались с водителями разных авто и выяснили, какой кофе они любят больше всего.

С утра чего покрепче

Есть мнение, что самый большой заряд бодрости дает крепкий эспрессо. Так считает и Роман, водитель BMW, которого мы встречаем на АЗС № 5. По его собственному признанию, на заправках он практически живет: постоянно находится в разъездах.

— Беру здесь двойной эспрессо, — делится он. — Выпиваю, наверное, чашек десять в день.


Роман: автомобиль — BMW, кофе — двойной эспрессо

По словам старшего оператора АЗС Дарьи Корниченко, выбор напитка водителями зависит от того, когда они приехали. Например, утром предпочитают варианты покрепче — американо или же эспрессо.

— Наверное, чтобы побыстрее проснуться, — предполагает девушка. — Ребята помоложе выбирают латте и капучино, а для детей родители берут горячий шоколад.


Крепость кофе зависит от глубины помола и времени заваривания. Когда растворимые вещества смешиваются с горячей водой, начинают раскрываться аромат, вкус и тонизирующие свойства напитка. Причем чем мельче кофе, тем быстрее это происходит. По словам оператора, за тем, чтобы помол был глубоким, на АЗС следят особо строго: каждые два дня машину настраивает специалист.


К заправке подъезжает такси. Водитель Евгений берет себе американо. Молоко он не любит — говорит, так пропадает весь эффект.

— Кофе должен бодрить, поэтому лучше брать обычный, зерновой, — поясняет мужчина. — Могу еще добавить немного сиропа.

Кстати, по утрам организм самостоятельно вырабатывает гормон, который помогает проснуться, а при его высоком уровне кофеин становится практически бесполезным. Так что, если вы проснулись часов в восемь, для прилива бодрости и энергии лучше перенести свою первую чашку кофе на полдесятого.


Евгений: автомобиль — Skoda, кофе — американо

Возле АЗС останавливается Nissan. Его хозяин автомеханик Андрей кофеманом себя не считает: говорит, больше нравится чай. Однако на заправках любимому напитку всегда предпочитает кофе.


Андрей: автомобиль — Nissan, кофе — капучино

— Я только что встретился с другом, чтобы пообщаться, — делится он. — Ну и куда в таком случае без кофе?

О том, что в фаворитах у них совсем другие напитки, сообщают многие заглянувшие на АЗС водители (которые все равно берут кофе, чтобы взбодриться). Но вскоре на заправке появляется самый настоящий кофеман.

— Я пью его постоянно, — признается водитель курьерской доставки Виталий. — Как минимум четыре кружки в день.


Виталий: автомобиль — Renault, кофе — латте

В силу своей профессии Виталий много времени проводит за рулем. Товары из небольшого частного магазина он доставляет не только по городу, но и за его пределы — например, в близлежащие райцентры.

— Утром еду на работу через заправку и покупаю кофе, — рассказывает парень. — Если хочется проснуться, беру американо, но больше люблю латте.

Кофе с молочной пенкой Виталий предпочитает покупать: говорит, дома так вкусно не получается.


Чтобы ложка стояла

На АЗС № 68 на улице Орловской встречаем еще одних любителей кофе с пенкой. Людмила и Алена заглянули сюда в свой обеденный перерыв.


Людмила: автомобиль — BMW, кофе — капучино. Алена: автомобиль — Audi, кофе — капучино

Правда, девушки не приехали на авто, а пришли: Людмила и Алена работают инженерами в офисе неподалеку. Кстати, там же есть и небольшая кофейня, но клиентки предпочли ей заправку. Берут два капучино с той самой «правильной» пенкой.

— В которой ложка стоит! — улыбаются Людмила и Алена. — Мы такую как раз любим.

Поверхность правильного капучино должна быть однородной и мелкозернистой, без крупных пузырей, а его температура — в районе 60−65 градусов (хотя допускается от 50 до 70). Почему это важно? Именно при такой температуре в молоке лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, а это делает его сладким на вкус.


Операторы АЗС рассказывают: кофе варится исключительно с добавлением свежего молока и только из натурального зерна Lavazza. Готовят его умные машины Schaerer Coffee Soul с сенсорным управлением и системой Best Foam, благодаря которой получается молочная пена, неотличимая по качеству от пены, сделанной руками опытного бариста. Можно также выбрать размер порции — стандартная или двойная, — а потом добавить сироп и корицу по вкусу.


Еще один водитель BMW, специалист по монтажу строительных конструкций Олег, берет сразу два стаканчика: для себя и своего напарника.

— Я практически всегда покупаю кофе на заправке, — делится Олег. — В основном, конечно, с утра. Люблю капучино и моккачино (кофейный напиток с добавлением шоколада. — Прим. TUT.BY) — для меня важен скорее вкус, чем бодрящий эффект.


Олег: автомобиль — BMW, кофе — капучино.

Всего за один день мы пообщались с 18 водителями. Вот какой кофе они выбирали:


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Мы побывали на трех АЗС компании «ЛУКОЙЛ», пообщались с водителями и выяснили, какой кофе они предпочитают. *Партнерский материал
 
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