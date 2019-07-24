К Дню пожарной службы: Особое призвание – огня стихию укрощать

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Накануне Дня пожарной службы мы побывали в самом удаленном от города пожарном аварийно-спасательном посту № 12, который находится в Перетрутовском Воротыне. Наш визит выпал на дежурство командира отделения Сергея Есьмана и водителя Евгения Воловода. От них-то мы и узнали, как работается борцам с огнем на селе.

Первое, на что мы обратили внимание, – это пожарные автомобили. На службе они давно, но на вид – как новые. Стоят наготове – чуть что, сразу в бой. Водитель строго следит за тем, чтобы закрепленный за ним пожарный автомобиль был исправен.

– Машины у нас надежные. До места пожара домчат быстро, да и в деле не подведут, – нахваливает технику Евгений Николаевич.

На вооружении у воротынских спасателей состоят ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131-А.

— ЗИЛ-131 используем чаще зимой, ведь у него проходимость больше, — продолжает знакомство с техникой Евгений Воловод.

Евгений Николаевич несет службу уже пятый год. Стал спасателем после армии. Своим положением он доволен – чувствует, что находится на своем месте. Задача водителя – оперативно довезти личный состав до места чрезвычайной ситуации, а там следить за бесперебойной подачей воды. Но если нужна коллегам помощь, Евгений никогда не остается в стороне.

Рабочий день на пожарном посту, находящемся в селе, практически ничем не отличается от рабочего дня спасателей, которые несут вахту в главной пожарной части. Заступая на смену, отделение принимает дежурство, изучает сводку происшествий за сутки. Первую половину дня они проводят за учебными занятиями (как теоретическими, так и практическими), а послеобеденное время посвящают поддержанию физической формы, уходу за боевой амуницией, снаряжением и спецтехникой, работе по хозяйству и многому другому. Есть также время обязательного отдыха.

За время визита успеваю не только познакомиться с пожарной техникой, но и с традициями спасателей. Своего рода приметами. Оказывается, предыдущая смена всегда уходит, не попрощавшись.

— А еще говорят, что если в новой одежде придешь, то обязательно обновишь на пожаре, — говорят спасатели. – Зачастую так и происходит.

Но, к счастью, выезды по тревоге бывают редко. К слову, зона их ответственности достаточно обширная: в нее входят населенные пункты не только Савичского сельского Совета, но и часть Петриковского района.

– Самый пожароопасный период – это весна, когда начинаются палы травы, — говорит Сергей Есьман. За его плечами более двадцати лет стажа, последние два года несет службу в Воротыне, до этого работал в городе. Тему трагических случаев в своих рассказах пожарный предпочел опустить. Слишком тяжело даются воспоминания о горе людей, потерявших в огне своих близких или все имущество.

Сергей Есьман добавляет, что на каждый вызов спасатель настраивается серьезно, он готовится рискнуть своей жизнью. Однако бывают ситуации, когда некоторые этого не понимают и звонят по поводу и без.

– Служба здесь спокойнее, но это не говорит о том, что спасателям можно расслабиться. Есть поговорка такая, что треть жизни спасателя проходит в ожидании вызова. На самом деле так и есть. Поэтому для каждого пожарное депо — второй дом. Причем отлично обустроенный.

Не веря на слово, все изучаю сама. И в самом деле — в здании в бытовом плане все обустроено: комната для приема пищи, место отдыха, небольшой тренажерный зал, учебный класс.

Обстановка, конечно, скромная, но всюду чувствуется хозяйская рука. Мелочей в работе пожарных-спасателей не бывает. Любая оплошность – даже в том, что касается хранения боевой одежды и снаряжения – может стоить жизни. Будучи на страже нашей безопасности, они всегда должны быть в боевой готовности.

Светлана ПЕТРЕНКО.