Артемий Панарин: Помню, нашел белорусские деньги – тысяч 20 или 50. Уже заказывал девчонок у себя в голове

«До интерната я дома вообще не находился. Целая война у бабушки была, чтобы меня покормить. На две минуты забегу, котлеты в себя закинул и побежал.





В Подольск [в интернат] приехал, когда 13 исполнялось. Через год туда же приехала мама, сняла квартиру. Начали вместе жить, а я вообще не мог с ней жить. Вообще неинтересно было. Я сказала: «Я в интернат». И уехал к ребятам. Хотелось с пацанами, там движуха – футболы, хоккее. Воровали, кстати. Телефоны, кошельки. Денег же нет – еда была три раза в день, но не сказать, что хорошая. И хотелось вкусно покушать. Пойти – купить себе мороженку. Доширак вечером съесть, шоколадку. Приходилось так делать.









Как все происходило? Люди, когда на массовое катание приходите, кошельки забирайте с собой. Начиналось все с интерната. Там жили боксеры и борцы. Оставляешь в комнате телефон на две минуты – все, его не будет. Постоянно с собой надо все носить. В Челябинске такого не было: там телефон оставил на месяц – его никто не возьмет. Но там помоложе, а в Подольске взрослые ребята, постоянно можно было что-то «потерять». Мы это переняли.



