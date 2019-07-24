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Артемий Панарин: Помню, нашел белорусские деньги – тысяч 20 или 50. Уже заказывал девчонок у себя в голове

25.07.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард «Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал о том, как занимался воровством в детстве.

«До интерната я дома вообще не находился. Целая война у бабушки была, чтобы меня покормить. На две минуты забегу, котлеты в себя закинул и побежал.

В Подольск [в интернат] приехал, когда 13 исполнялось. Через год туда же приехала мама, сняла квартиру. Начали вместе жить, а я вообще не мог с ней жить. Вообще неинтересно было. Я сказала: «Я в интернат». И уехал к ребятам. Хотелось с пацанами, там движуха – футболы, хоккее. Воровали, кстати. Телефоны, кошельки. Денег же нет – еда была три раза в день, но не сказать, что хорошая. И хотелось вкусно покушать. Пойти – купить себе мороженку. Доширак вечером съесть, шоколадку. Приходилось так делать.


Как все происходило? Люди, когда на массовое катание приходите, кошельки забирайте с собой. Начиналось все с интерната. Там жили боксеры и борцы. Оставляешь в комнате телефон на две минуты – все, его не будет. Постоянно с собой надо все носить. В Челябинске такого не было: там телефон оставил на месяц – его никто не возьмет. Но там помоложе, а в Подольске взрослые ребята, постоянно можно было что-то «потерять». Мы это переняли.

Нас была группа – человек пять. Как происходит массовое катания, мы идем на стадион. Заходим типа посмотреть – нас же все вахтерши знают, пускают. Последний человек из раздевалки выходит, мы – туда. Идешь по карманам. Помню, нашел белорусские деньги – тысяч 20 или 50. Друг мой взял, я как вырвал у него из руки. Потом посчитали – 100 рублей [если переходить на российские рубли]. Ё-моё, а я там уже заказывал девчонок у себя в голове. Но это шутка, конечно», - цитирует игрока Sports.Ru.
 
 
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Форвард «Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал о том, как занимался воровством в детстве.
 
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