За ночь пьяный стародорожец разбил шесть автомобилей





Фото: УВД Миноблисполкома





24 июля около двух часов ночи в дежурную часть Стародорожского РОВД стали поступать звонки жителей домов с улицы Армейской. Граждане жаловались на шум автосигнализаций, звуки бьющегося стекла, лязг металла. Оперативным дежурным РОВД по указанному адресу был направлен ближайший наряд районного отдела Департамента охраны. Прибывшие на место милиционеры увидели мужчину, в буквальном смысле крушащего припаркованные автомобили. Хулигана тут же задержали и доставили для разбирательства в РОВД.









Как оказалось, куском металлической трубы 40-летний горожанин методично разбивал сначала стекла автомобилей, а потом доставалось и кузову. Предпочтения какой-то марке или типу автомобиля не отдавалось — пострадали «немцы», «французы», «американцы», седаны, хэтчбэки и микроавтобусы. Всего мужчина успел повредить шесть автомобилей. «Орудием преступления» стал кусок металлической трубы, который хулиган отломал от стоявшей рядом урны. Объяснить причину столь необычного поступка мужчина внятно не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Из потока сознания милиционерам только удалось вычленить слова «машины», «увозят», «ночь», «любимая».







