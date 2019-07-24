«Серволюкс» купила птицефабрику под Москвой за 2,6 млн долларов

По данным Федерального реестра сведений о банкротстве, белорусская группа компаний «Серволюкс» купила производственный комплекс ООО «Загорский бройлер», который расположен в Сергиевом Посаде Московской области. Общая стоимость — 164,8 млн российских рублей (или 2,6 млн долларов).





Ранее предприятие признали банкротом. В собственность ООО «Серволюкс Восток» перешло право аренды на земельный участок, в том числе производственные здания, оборудование, электросети, а также другая инфраструктура.









В январе текущего года появилась информация о том, что «Серволюкс» находится в поиске площадки для производства бройлеров на территории России. Напомним, что в Беларуси компания имеет два кобмикормовых завода — в Оршанском и Смолевичском районах.