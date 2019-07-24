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«Серволюкс» купила птицефабрику под Москвой за 2,6 млн долларов
Источник материала: Партизан
ООО «Серволюкс» купило обанкротившуюся птицефабрику в Подмосковье за 2,6 млн долларов.
По данным Федерального реестра сведений о банкротстве, белорусская группа компаний «Серволюкс» купила производственный комплекс ООО «Загорский бройлер», который расположен в Сергиевом Посаде Московской области. Общая стоимость — 164,8 млн российских рублей (или 2,6 млн долларов).
Ранее предприятие признали банкротом. В собственность ООО «Серволюкс Восток» перешло право аренды на земельный участок, в том числе производственные здания, оборудование, электросети, а также другая инфраструктура.
В январе текущего года появилась информация о том, что «Серволюкс» находится в поиске площадки для производства бройлеров на территории России. Напомним, что в Беларуси компания имеет два кобмикормовых завода — в Оршанском и Смолевичском районах.
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ООО «Серволюкс» купило обанкротившуюся птицефабрику в Подмосковье за 2,6 млн долларов.
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