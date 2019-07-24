- Показалось, этот матч сложился чуть легче, чем с "Пястом". Обманчивое впечатление?





- Обманчивое. Это был очень тяжелый матч против команды высокого уровня. Понятно, что это лишь первая часть противостояния. Неизвестно, что будет в Норвегии. Но домашняя победа дорогого стоит.





- Первые двадцать минут БАТЭ провел здорово, мог снимать все вопросы. Но забил только один мяч, затем пропустил… Насколько это беспокоит?





- Снять все вопросы за 20 минут, если мы говорим про Лигу чемпионов, вообще нереально. С любой командой. Это ваши розовые очки и фантазии. Противостояние длится 180 минут, и мы играем с чемпионом европейской страны, поэтому за двадцать минут можно снять только… Хотел привести плохой пример. Не буду (улыбается).





- В этом матче вышел в "старте" Чичкан, а не Черник. Почему?





- Черник добавился к нам только в среду. До этого он имел небольшие проблемы со здоровьем, проходил лечение. Поэтому как таковой тренировочной базы у него не было. Сейчас он готов тренироваться и набирать форму. Чичкан играл до этого, а игровой тонус для вратаря очень важен. Поэтому вышел именно Антон.





- Психологически для Чичкана было важно сыграть сегодня?





- Я бы так не ставил вопрос. Так развивалась ситуация. Человек тренировался, готовился, проводил предыдущие игры, поэтому мое решение выпустить его в "старте" было логичным и для Черника, и для Чичкана, и для команды.









- Несколько особо опасных моментов БАТЭ создал после "стандартов". Знали, что соперник в этом не очень хорош?





- В принципе, Америки я вам не открою. "Стандарты" — сегодня очень опасное оружие, старались использовать его по-максимуму. Хорошо, что получалось — создавали опасные моменты. Держали в напряжении оборону "Русенборга" — это хороший козырь в рукаве сегодня. Особенно, когда в команде есть исполнитель такого уровня, как Стасевич.





- "Русенборг" показался очень похожим на БАТЭ — и по стилистике, и по упорной борьбе.





- Ожидал этого на сто процентов. Это играющая команда, чемпион своей страны. Единственное, всегда разнится игра, которую видишь на картинке, и вживую.





- "Пяст" и "Русенборг" — кто из них более мастеровит?





- Это будет некорректное сравнение по отношению к тренерам, футболистам перников. Поэтому я не буду этого делать. Мы прошли чемпиона Польши, а теперь у нас впереди еще 90 минут (а может, и больше) борьбы с чемпионом Норвегии. Все очень сильные и мастеровитые соперники.





- Скавыш начинал ответный матч с "Пястом" на позиции вингера, затем перешел на позицию центрфорвада. Сегодня снова сыграл центрфорварда. Почему?





- Во-первых, для него это не новая позиция. Во-вторых, довольно активно играют впереди оба крайних защитника "Русенборга", а это создает свободное пространство у них за спиной. А Скавыш и ценен своей скоростью и умением играть на пространсве. Таков был расчет. К тому же, если брать Туоминена, он отыграл до этого лишь с "Торпедо", и с "Пястом". Это и другое количество времени на поле, и другой игровой тонус.





- Тренер "Русенборга" сказал, что в Норвегии команда покажет рок-н-ролл. В каком стиле сыграет БАТЭ?





- "Песняры" Мулявина — "Молодость моя, Белоруссия".





- Сейчас нет травм и дисквалификаций. К ответному матчу будет готовиться легче?





- Легче, конечно. Когда выпадают люди по разным причинам, это добавляет нервозности. Сразу всплывают в голове неимоверное количество вариантов, которые могут оказаться не совсем верными. Хорошо также, что победили — после такой победы команда всегда восстанавливается легче.









- Довольны, что сейчас нет необходимости обязательно выигрывать в Норвегии?





- Вообще об этом не говорю. Закончена только первая часть противостояния. А с раскладами… Это к Крамнику с Гельфандом.





- В Польше Мукам выходил забивать и добивать. Сейчас его задачей была контратака?





- Нет. Практически попросил замену Милич. Тяжелый матч провел. Как уже говорил, защитник на его фланге очень хорошо играет в атаку. Милич его закрыл. Но его покидали силы, хотя же еще были шансы на контратаку. Поэтому замена абсолютно по позиции. Тем более говорю всегда игрокам: чтобы не навредить команде — лучше всегда сразу просите о замене, если что-то не так.





- Стасевич в очередной раз продемонстрировал уровень. Как вы можете это объяснить.





- Не нужно что-то объяснять. Нужно говорить, что белорусский футболист лидирует среди ассистентов, находится в различных топах. И хвалить его за это. Чтобы молодежь хотела быть похожей на Стасевича, Глеба, Жевнова… Потому что мы часто возносим непонятно кого, а когда наш футболист что-то сделает — это или слабый соперник, или мы забиваем "фонари". Надо говорить о его мастерстве, тренировках, питании. Плюс Стасевич очень любит футбол. Отдавать, забивать, играть.





- Отсутствие Филипенко вас уже не беспокоит?





- Провели без него уже несколько игр. Но потеря такого футболиста — всегда проблема. Тем более это не просто ушиб, а оперативное вмешательство в коленный сустав. Но мы провели без Егора несколько игр, причем с положительным итогом. Приходится справляться без Филипенко. Хотя он сразу с самолета приехал в команду, все равно он с нами. Возраст шикарный, опыт обалденный. Дай бог, чтобы быстрее восстановился.





- Чичкан сделал большой шаг вперед. Насколько ожидали такого?





- Ожидал на сто процентов. Конечно, может стать полноценным игроком основы — как клуба, так и сборной.





- Команда немного подсела после 70-й минуты…





- Уже последняя четверть матча, плюс счет и игровая ситуация диктовали не бежать вперед. К тому же отдали мяч, а без в обороне всегда играть всегда тяжелее. Плюс не хотелось делать замены довольно долго — потому что в такую игру тяжело войти. Но даже, когда играешь без мяча и тебя изматывают, — это нормальная ситуация. Главное — терпеть, все равно играть и выполнять свои функции.





- БАТЭ забил в начале обоих таймов. Довольны тем, с каким настроем команда выходит из раздевалки?





- Действительно хорошо начали второй тайм. А про второй так бы не сказал. Контроль над мячом был у "Русенборга". А затем у нас был хороший обыгрыш на фланге, передача обалденная, открывание Скавыша…





- В среду вы окрестили белорусский футбол чемпионатом Маяковки. В первом тайме погасла часть осветительных мачт. Такая же проблема была на стадионе ФК "Минск". Это ваше пророчество или просто совпадение?





- Конечно, совпадение. Вообще, в адрес сегодняшней атмосферы можно сказать только хвалебные слова. И то, что такие вечера случаются, просто здорово. Погасли несколько фонариков — ничего страшного. Главное, что был аншлаг. Это исторический вечер. И счет хороший, и вывеска большая. Лет через 25-30 встретимся — и можем за это выпить бокальчик.



