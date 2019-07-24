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Завернули тело в ковер и уснули рядом. В Гомеле начали судить обвиняемых в убийстве состоятельной пенсионерки

25.07.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда начала рассмотрение уголовного дела об убийстве 68-летней жительницы областного центра, сообщили Sputnik в суде.

Убийство на улице Севастопольской в Гомеле произошло 26 декабря 2018 года. Женщина взяла в свою 4-комнатную квартиру трех квартирантов-мужчин, среди которых был ранее судимый.

«В качестве обвиняемых проходят двое мужчин. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в числе которых кража, разбойное нападение и убийство», — сообщили в суде.

Материалы уголовного дела составляют шесть томов. Как ранее сообщал Sputnik, на стадии предварительного расследования мужчины признали вину и дали показания на месте преступления.

По данным следствия, преступление было совершено накануне Нового года, когда пьяном угаре один из квартирантов сообщил своему гостю, что его хозяйка небедная женщина. В результате мужчины пенсионерку задушили, тело завернули в ковер, а сами уснули рядом. Утром они отнесли снятые с нее сережки и другие ценности в ломбард.
 
 
Теги: Гомель
 
 
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Коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда начала рассмотрение уголовного дела об убийстве 68-летней жительницы областного центра, сообщили Sputnik в...
 
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