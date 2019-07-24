Завернули тело в ковер и уснули рядом. В Гомеле начали судить обвиняемых в убийстве состоятельной пенсионерки

Убийство на улице Севастопольской в Гомеле произошло 26 декабря 2018 года. Женщина взяла в свою 4-комнатную квартиру трех квартирантов-мужчин, среди которых был ранее судимый.





«В качестве обвиняемых проходят двое мужчин. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в числе которых кража, разбойное нападение и убийство», — сообщили в суде.





Материалы уголовного дела составляют шесть томов. Как ранее сообщал Sputnik, на стадии предварительного расследования мужчины признали вину и дали показания на месте преступления.





По данным следствия, преступление было совершено накануне Нового года, когда пьяном угаре один из квартирантов сообщил своему гостю, что его хозяйка небедная женщина. В результате мужчины пенсионерку задушили, тело завернули в ковер, а сами уснули рядом. Утром они отнесли снятые с нее сережки и другие ценности в ломбард.