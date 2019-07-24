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Сегодня вступил в силу закон об амнистии

25.07.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале сегодня, 25 июля.

Согласно документу, он вступает в силу со дня его официального опубликования. Он должен быть исполнен в течение девяти месяцев.

Предполагается, что в результате амнистии от уголовного наказания будет освобождено около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы выйдет 2 тыс. человек.

Закон был принят Палатой представителей 28 июня и одобрен Советом Республики в тот же день. Президент подписал его 19 июля.
 
 
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Закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале...
 
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