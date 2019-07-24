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Сегодня вступил в силу закон об амнистии
Источник материала: Партизан
Закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале сегодня, 25 июля.
Согласно документу, он вступает в силу со дня его официального опубликования. Он должен быть исполнен в течение девяти месяцев.
Предполагается, что в результате амнистии от уголовного наказания будет освобождено около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы выйдет 2 тыс. человек.
Закон был принят Палатой представителей 28 июня и одобрен Советом Республики в тот же день. Президент подписал его 19 июля.
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Закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале...
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