Сегодня вступил в силу закон об амнистии

Согласно документу, он вступает в силу со дня его официального опубликования. Он должен быть исполнен в течение девяти месяцев.





Предполагается, что в результате амнистии от уголовного наказания будет освобождено около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы выйдет 2 тыс. человек.





Закон был принят Палатой представителей 28 июня и одобрен Советом Республики в тот же день. Президент подписал его 19 июля.