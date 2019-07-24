ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журнал Fortune опубликовал рейтинг 500 крупнейших компаний мира по выручке

25.07.2019 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журнал Fortune опубликовал Global 500 — ежегодный рейтинг крупнейших компаний мира, составляемый по их выручке.

В общей сложности в Fortune 500 вошли 129 китайских компаний. В частности, на втором месте в глобальном хит-параде оказался китайский нефтехимический гигант Sinopec, доходы которого за год выросли на 26,8 процента, до 414,6 миллиарда долларов. На четвертом месте - Китайская национальная нефтяная корпорация, на пятом - Китайская государственная электросетевая корпорация.

Первая десятка выглядит так:

Walmart. Выручка (здесь и далее — за 2018 год) — $514,4 млрд (+2,8%). Прибыль — $6,67 млрд.
Sinopec (китайская нефтехимическая корпорация). Выручка — $414,6 млрд (+26,8%). Прибыль — $5,84 млрд.
Shell — $396,5 млрд (+27,2%), $23,35 млрд.
China National Petroleum (китайская нефтегазовая корпорация). Выручка — $392,9 млрд (+20,5%). Прибыль — $2,27 млрд.
State Grid (китайская электросетевая корпорация). Выручка — $387 млрд (+10,9%). Прибыль — $8,17 млрд.
Saudi Aramco (нефтяная компания Саудовской Аравии). Выручка — $355,9 млрд (+35,3%). Прибыль — $110,97 млрд.
British Petroleum. Выручка — $303,7 млрд (+24,2%). Прибыль —$9,38 млрд.
Exxon Mobil. Выручка — $290,2 млрд (+18,8%). Прибыль — $20,84 млрд.
Volkswagen. Выучка — $278,3 млрд (+7%). Прибыль — $14,32 млрд.
Toyota Motor. Выручка — $272,6 млрд (+2,8%). Прибыль — $16,98 млрд.


Среди технологических компаниях в лидерах:

Apple (11 место). Выручка — $265,5 млрд.
Amazon (13 место). Выручка — $232,8 млрд.
Samsung (15 место). Выручка — $221,5 млрд.
AT&T (25 место). Выручка — $170,7 млрд.
Alphabet (37 место). Выручка — $136,8 млрд.

Общая выручка всех компаний рейтинга составила $32,7 трлн в 2018 году, а прибыль — $2,15 трлн. Суммарно в этих компаниях работает около 69,3 млн человек, пишет ain.ua.

В этом году впервые в рейтинг вошло больше китайских компаний, чем американских — 129 против 121. Например, впервые попала компания Xiaomi с выручкой в $26 млрд.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Fortune опубликовал Global 500 — ежегодный рейтинг крупнейших компаний мира, составляемый по их выручке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польская группа компаний SZYNAKA планирует в конце года запустить производство в СЭЗ "Гродноинвест"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика