Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече обсуждались этапы реализации инвестиционного проекта, в частности, разработка и утверждение предпроектной документации. Стратегической задачей, которую ставит перед собой инвестор на сегодня, является запуск производства в конце этого года.





Группа компаний Szynaka тесно сотрудничает с СЭЗ «Гродноинвест» на всех этапах реализации инвестиционного проекта, что свидетельствует о доверительных партнерских отношениях. Стороны также принимают активное участие в деловых мероприятиях в Польше и Беларуси. Так, уже в сентябре 2019 г. пройдут 2 мероприятия, в которых организации примут участие: Международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2019» в Гродно; специализированный Белорусско-польский бизнес-форум в рамках выставки Drema в Познани.









Группа компаний Szynaka - это ведущий производитель мебели в Европе, экспортирующий продукцию в 60 стран мира. В декабре прошлого года Группа компаний зарегистрировала предприятие ООО «Шинака Мебель Бел» в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест», реализующее проект «Создание многопрофильного производства мебели». Весной текущего года по результатам аукциона предприятие приобрело комплекс помещений КУП «Сморгонская Надежда».