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Польская группа компаний SZYNAKA планирует в конце года запустить производство в СЭЗ "Гродноинвест"

25.07.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Делегация польской Группы компаний Szynaka во время визита в свободную экономическую зону «Гродноинвест» провела переговоры по вопросам строительства и реконструкции комплекса помещений КУП «Сморгонская Надежда» для реализации инвестиционного проекта.

Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече обсуждались этапы реализации инвестиционного проекта, в частности, разработка и утверждение предпроектной документации. Стратегической задачей, которую ставит перед собой инвестор на сегодня, является запуск производства в конце этого года.

Группа компаний Szynaka тесно сотрудничает с СЭЗ «Гродноинвест» на всех этапах реализации инвестиционного проекта, что свидетельствует о доверительных партнерских отношениях. Стороны также принимают активное участие в деловых мероприятиях в Польше и Беларуси. Так, уже в сентябре 2019 г. пройдут 2 мероприятия, в которых организации примут участие: Международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2019» в Гродно; специализированный Белорусско-польский бизнес-форум в рамках выставки Drema в Познани.


Группа компаний Szynaka - это ведущий производитель мебели в Европе, экспортирующий продукцию в 60 стран мира. В декабре прошлого года Группа компаний зарегистрировала предприятие ООО «Шинака Мебель Бел» в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест», реализующее проект «Создание многопрофильного производства мебели». Весной текущего года по результатам аукциона предприятие приобрело комплекс помещений КУП «Сморгонская Надежда».
 
Теги: Гродно
 
 
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Делегация польской Группы компаний Szynaka во время визита в свободную экономическую зону «Гродноинвест» провела переговоры по вопросам строительства и...
 
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