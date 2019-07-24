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Европа планирует создать военно-морскую коалицию для защиты от Ирана

25.07.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Франция, Нидерланды и Италия поддержат предложение Великобритании создать военно-морскую коалицию, целью которой будет обеспечение безопасности судов, пересекающих Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.

По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.

Испания, Швеция, Польша и Германия также проявили интерес к предложению Лондона, указывает агентство.

По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. На борту судна, которое было отконвоировано в порт Бендер-Аббас, находились 23 человека, в том числе трое граждан России.


Иранские власти заявили, что Stena Impero был задержан из-за несоблюдения международных норм и регламентов судоходства. В Лондоне действия Ирана назвали неоправданными и пригрозили «серьезными последствиями», если Тегеран не отпустит судно.

Британские СМИ также сообщали, что королевский фрегат, патрулирующий пролив, предотвратил еще одну попытку Тегерана задержать другой британский танкер за неделю до этого инцидента.

Ормузский пролив (34 км в ширину) соединяет Оманский залив с Персидским. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Пролив — единственный выход для многих арабских стран (Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия) в Аравийское море и далее в Мировой океан. Ежедневно по этому проливу переправляется 17 млн барр. нефти в день. Это приблизительно пятая часть общего объема танкерной нефти в мире.

Безопасность Ормузского пролива обеспечивает Пятый флот ВМС США, который базируется в Бахрейне.
 
 
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Франция, Нидерланды и Италия поддержат предложение Великобритании создать военно-морскую коалицию, целью которой будет обеспечение безопасности судов,...
 
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