А Гигин в армии служил?









Комментируя новый закон, декан обратил внимание на два аспекта:





Во-первых, "широкое общественное обсуждение". Вы такое заметили?..





Во-вторых, обстановка, в которой был принят этот закон:





— К сожалению, ожидания конца холодной войны — о том, что наступят всеобщее разоружение, всеобщий мир — не оправдались. Мы видим, что в Восточной Европе идет милитаризация. Происходит это все не по вине Беларуси, но Беларусь, конечно, должна быть готова к тем новым вызовам и рискам, которые можно ожидать и которые сегодня уже формируются недалеко от белорусских границ, -- завил политолог.





Интересно, что сам Гигин, судя по биографии, в армии не служил.





Вадим Гигин родился 21 октября 1977 года в Минске, окончил 211-ю минскую школу, после которой поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета, который окончил с красным дипломом. Поступил в аспирантуру Республиканского института высшей школы при БГУ на кафедру истории белорусоведения, где за 3 года написал диссертацию по истории на тему «Формирование однопартийной системы в Беларуси (1917—1925 гг.)» и защитил её в 2003 году.





Армия в такую стремительную карьеру вряд ли вписалась.



