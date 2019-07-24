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А Гигин в армии служил?
Источник материала: Партизан
Эффективность нового Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» будет определяться качеством его имплементации, то есть применения прописанных в нем норм. Уверенность в этом высказал порталу
Комментируя новый закон, декан обратил внимание на два аспекта:
Во-первых, "широкое общественное обсуждение". Вы такое заметили?..
Во-вторых, обстановка, в которой был принят этот закон:
— К сожалению, ожидания конца холодной войны — о том, что наступят всеобщее разоружение, всеобщий мир — не оправдались. Мы видим, что в Восточной Европе идет милитаризация. Происходит это все не по вине Беларуси, но Беларусь, конечно, должна быть готова к тем новым вызовам и рискам, которые можно ожидать и которые сегодня уже формируются недалеко от белорусских границ, -- завил политолог.
Интересно, что сам Гигин, судя по биографии, в армии не служил.
Вадим Гигин родился 21 октября 1977 года в Минске, окончил 211-ю минскую школу, после которой поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета, который окончил с красным дипломом. Поступил в аспирантуру Республиканского института высшей школы при БГУ на кафедру истории белорусоведения, где за 3 года написал диссертацию по истории на тему «Формирование однопартийной системы в Беларуси (1917—1925 гг.)» и защитил её в 2003 году.
Армия в такую стремительную карьеру вряд ли вписалась.
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Эффективность нового Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» будет определяться качеством его...
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