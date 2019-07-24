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Президент Туниса госпитализирован

25.07.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

92-летний президент Туниса Бежи Каид ас-Себси госпитализирован. Главу государства доставили в военный госпиталь, сообщает Reuters.

Данных о его состоянии не приводится.

В конце июня президент также был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия, тогда он пробыл в госпитале несколько дней, пишет ТАСС.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.
 
 
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92-летний президент Туниса Бежи Каид ас-Себси госпитализирован. Главу государства доставили в военный госпиталь, сообщает Reuters.
 
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