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Президент Туниса госпитализирован
Источник материала: Партизан
92-летний президент Туниса Бежи Каид ас-Себси госпитализирован. Главу государства доставили в военный госпиталь, сообщает Reuters.
Данных о его состоянии не приводится.
В конце июня президент также был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия, тогда он пробыл в госпитале несколько дней, пишет
Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.
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92-летний президент Туниса Бежи Каид ас-Себси госпитализирован. Главу государства доставили в военный госпиталь, сообщает Reuters.
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