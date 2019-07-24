Международная группировка продавала наркотики через Telegram, проштрафившимся работникам отрубали пальцы. Закладки делали и в Беларуси

В марте текущего года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили деятельность крупнейшей за всю историю транснациональной наркогруппировки. В результате спецоперации было задержано 29 организаторов и активных участников ОПГ известной под названием «Химпром».





Официально сообщалось, что группировка действовала с 2014 года. Она представляла собой разветвленную сеть с не менее чем тысячей участников по продаже за криптовалюту на территории Украины и стран СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram с последующей легализацией средств на территории Украины и других стран. Ежедневный оборот наркодельцов составлял более 3 млн. долларов. В ходе обысков были изъяты деньги и ценности на сумму порядка 5 млн. долларов, черновые записи, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатка, компьютерная и другая техника. Для обеспечения безопасности «бизнеса» офисы ОПГ были расположены в Киеве и Киевской области, а общее руководство осуществлялось ее лидерами — гражданами России — с территории стран Латинской Америки.





«Сильным новостям» стали известны некоторые подробности этого дела. стали известны некоторые подробности этого дела.





Лидером ОПГ «Химпром» правоохранители считают гражданина Украины, а во главе структурных подразделений стояли граждане России, которые по поддельным документам сумели получить украинские паспорта.





По выводам следствия, именно украинец организовал и осуществлял координацию работы операторов, администрировавших работу интернет-магазинов и чат-ботов в мессенджере Телеграмм. Операторы также находили желающих быстро заработать на сбыте наркотиков и психотропов.









Схема была примерно такая: специальные курьеры с товаром от 100 граммов до килограмма заранее выезжали в Россию и Беларусь, где делали так называемые закладки. Не исключено, что такого рода тайники устраивали и в Гомельской области. Затем оператор находил оптового покупателя, получал от него деньги на временный криптовалютный счет и сообщал место закладки. Оптовик же в свою очередь фасовал партию на дозы и реализовывал их через свою сеть распространителей, участников которой называют «минерами». Таким образом, белорусские борцы с наркотиками в лучшем случае могли задержать мелких дельцов, но никак не организаторов этого бизнеса.





Операторы работали круглосуточно: рабочий день дневной смены в офисах организации начинался в 10.00 и заканчивался в 22.00, затем начиналась ночная смена, которая продолжалась до 10.00.





Л р ОПГ и его подручные требовали, чтобы рабочие компьютеры и телефоны всегда были включены, а операторы постоянно находились на рабочих местах, отлучаться им запрещалось. Также в рабочее время запрещалось пользоваться личными мобильными телефонами, более того сим-карты должны быть вынуты. Под угрозой наказания рядовым членам ОПГ запрещалось сообщать посторонним о месте нахождения офиса, специфике деятельности и употреблять алкоголь и наркотики. С нарушителями не церемонились. За нарушение «трудовой дисциплины» ослушников наказывали денежными штрафами и не только.





В материалах дела есть эпизод датированный октябрем 2018 года, когда один из членов организации в беседе с коллегой сообщил, что намерен покинуть группировку и рассказать о ее деятельности полиции. Бесследно это не прошло.









«Предателя» вывезли в частный дом, посадили на цепь и методично несколько дней избивали и издевались, туша о тело окурки и засовывая в рот пистолет с угрозами убить. Но и этого оказалось мало! По решению главаря группировки мужчине отрубили большой палец правой кисти.





«Путем нанесение двух ударов топором по лезвию ножа», — отмечается в материалах следствия. При этом весь процесс экзекуции снимался на мобильный телефон. В последующем эта запись использовалась для устрашения других членов ОПГ.





В материалах дела также отмечается, что руководители и члены преступной организации проводили в отношении провинившихся «акции устрашения и наказания за допущенные нарушения правил работы» не только на территории Украины, но и в России и Беларуси «путем нанесения побоев, мучений, причинения тяжких и средней тяжести телесных повреждений».





Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.