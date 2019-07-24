Известный бизнесмен: «Неприятно это произносить, но белорусская система образования деградирует»

В среду стало известно, что вслед за социальным педагогом за «аморальный поступок» уволен и директор Щучинского государственного сельскохозяйственного лицея. Напомним, они «отличились» тем, что обматерили ученика.





Любопытно, что незадолго до этого скандала владелец группы компаний «Строительная техника и материалы» Дмитрий Черненко призвал задуматься над тем, людям какого уровня интеллекта белорусы доверяют образование детей.





– Я бы сказал, что она (белорусская система образования – С.) деградирует. Это неприятно произносить. Качество образования падает. Вы поймите: если в пединститутах недобор, и мы берем любых людей, которые вообще готовы там учиться, то потом мы этим людям доверяем самое дорогое – наших детей. И эти люди потом формируют сознание наших детей. Что мы делаем?! – сказал бизнесмен в интервью на Ютуб-канале Анастасии Баренцевой.





Дмитрий Черненко отметил, что финская система образования в корне изменилась, когда учителя стали прилично зарабатывать.





– И тогда на работу в школу пошли лучшие, и за 20 лет система изменилась. А у нас учителя не умеют грамотно писать, – сказал бизнесмен.





При этом он призвал «не записываться в очередь к европейским институтам, чтобы пытаться их копировать», поскольку система образования там также долго не менялась и не соответствует вызовам времени.









Бизнесмен рассказал, что думал над открытием частной средней школы в Брестском районе, но теперь переживает внутренний конфликт.





– Я не понимаю, почему если ребенок ходит в государственную школу, он получает деньги из бюджета, а если тот же ребенок пойдет в частную – ничего не получит от государства. Он другой ребенок? Ему не положено? Но ведь частные школы выполняют ту же функцию образования детей. Я должен брать большие деньги от родителей, но ведь они уже заплатили все налоги и имеют право на бесплатное образование для своих детей. Поэтому я пока не знаю, чем закончится проект, – поделился мыслями бизнесмен.





– Никто не знает, какой должна быть современная школа. Тут нужно экспериментировать, максимально отпустить вожжи. Когда не знаешь, куда идешь – дай каждому определить свой путь: кто-нибудь нащупает правильный. Поэтому должно быть максимальное количество авторских школ и быстрый анализ… Мы можем построить совершенно уникальную систему образования, которая вытолкнет эту нацию и общество на другую ступеньку развития, позволив обогнать многие страны, – считает Дмитрий Черненко.