ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Известный бизнесмен: «Неприятно это произносить, но белорусская система образования деградирует»

25.07.2019 07:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Незадолго до скандала в Щучинском лицее, где социальный педагог и директор обматерили ученика, известный брестский бизнесмен Дмитрий Черненко дал неутешительную оценку отечественной системе образования.

Известный бизнесмен: «Неприятно это произносить, но белорусская система образования деградирует»
В среду стало известно, что вслед за социальным педагогом за «аморальный поступок» уволен и директор Щучинского государственного сельскохозяйственного лицея. Напомним, они «отличились» тем, что обматерили ученика.

Любопытно, что незадолго до этого скандала владелец группы компаний «Строительная техника и материалы» Дмитрий Черненко призвал задуматься над тем, людям какого уровня интеллекта белорусы доверяют образование детей.

– Я бы сказал, что она (белорусская система образования – С.) деградирует. Это неприятно произносить. Качество образования падает. Вы поймите: если в пединститутах недобор, и мы берем любых людей, которые вообще готовы там учиться, то потом мы этим людям доверяем самое дорогое – наших детей. И эти люди потом формируют сознание наших детей. Что мы делаем?! – сказал бизнесмен в интервью на Ютуб-канале Анастасии Баренцевой.

Дмитрий Черненко отметил, что финская система образования в корне изменилась, когда учителя стали прилично зарабатывать.

– И тогда на работу в школу пошли лучшие, и за 20 лет система изменилась. А у нас учителя не умеют грамотно писать, – сказал бизнесмен.

При этом он призвал «не записываться в очередь к европейским институтам, чтобы пытаться их копировать», поскольку система образования там также долго не менялась и не соответствует вызовам времени.


Бизнесмен рассказал, что думал над открытием частной средней школы в Брестском районе, но теперь переживает внутренний конфликт.

– Я не понимаю, почему если ребенок ходит в государственную школу, он получает деньги из бюджета, а если тот же ребенок пойдет в частную – ничего не получит от государства. Он другой ребенок? Ему не положено? Но ведь частные школы выполняют ту же функцию образования детей. Я должен брать большие деньги от родителей, но ведь они уже заплатили все налоги и имеют право на бесплатное образование для своих детей. Поэтому я пока не знаю, чем закончится проект, – поделился мыслями бизнесмен.

– Никто не знает, какой должна быть современная школа. Тут нужно экспериментировать, максимально отпустить вожжи. Когда не знаешь, куда идешь – дай каждому определить свой путь: кто-нибудь нащупает правильный. Поэтому должно быть максимальное количество авторских школ и быстрый анализ… Мы можем построить совершенно уникальную систему образования, которая вытолкнет эту нацию и общество на другую ступеньку развития, позволив обогнать многие страны, – считает Дмитрий Черненко. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незадолго до скандала в Щучинском лицее, где социальный педагог и директор обматерили ученика, известный брестский бизнесмен Дмитрий Черненко дал неутешительную...
 
Новости дня
Новости разные
 
У пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов США обнаружили изменения в мозге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика