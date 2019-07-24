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У пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов США обнаружили изменения в мозге

25.07.2019 07:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследование мозга 40 сотрудников посольства США на Кубе, которые, предположительно, пострадали от «акустических атак», показало видимые различия с контрольной группой. Об этом сообщает AFP.

Дипломаты заявляли о странных звуках высокой частоты, после которых у них возникали проблемы со здоровьем. Причину симптомов исследователи не назвали.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) пациентов подтверждает структурные изменения мозга, отметила профессор радиологии и соавтор исследования Раджини Верма. По ее словам, некоторые из пострадавших все еще проходят реабилитацию.

«Акустические атаки»


Власти США утверждают, что в результате воздействия неизвестного оружия в Гаване с ноября 2016 по август 2017 года пострадали не менее 24 американских дипломатов. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване акустическим атакам, обнаружено не было, а сами атаки могли быть попросту стрекотом сверчков или цикад.


Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. Соединенные Штаты отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипломатическую миссию в Вашингтоне. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность властей страны к инцидентам с американскими дипломатами.

В январе 2018 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США уведомило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения акустических атак в отношении американских дипломатов на Кубе.
 
 
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Исследование мозга 40 сотрудников посольства США на Кубе, которые, предположительно, пострадали от «акустических атак», показало видимые различия с контрольной...
 
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