У пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов США обнаружили изменения в мозге

Дипломаты заявляли о странных звуках высокой частоты, после которых у них возникали проблемы со здоровьем. Причину симптомов исследователи не назвали.





Магнитно-резонансная томография (МРТ) пациентов подтверждает структурные изменения мозга, отметила профессор радиологии и соавтор исследования Раджини Верма. По ее словам, некоторые из пострадавших все еще проходят реабилитацию.





«Акустические атаки»





Власти США утверждают, что в результате воздействия неизвестного оружия в Гаване с ноября 2016 по август 2017 года пострадали не менее 24 американских дипломатов. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване акустическим атакам, обнаружено не было, а сами атаки могли быть попросту стрекотом сверчков или цикад.









Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. Соединенные Штаты отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипломатическую миссию в Вашингтоне. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность властей страны к инцидентам с американскими дипломатами.





В январе 2018 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США уведомило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения акустических атак в отношении американских дипломатов на Кубе.