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В США экранизируют комикс о Супермене-коммунисте из колхоза

25.07.2019 07:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе фестиваля Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что американская компания Warner Bros. готовит анимационный фильм «Супермен. Красный сын». Об этом сообщает портал CBR.



Проект будет основан на серии комиксов Марка Миллара, Дейва Джонсона и Килиана Планкетта. В них исследуется альтернативная вселенная, в которой корабль с новорожденным супергероем приземляется не в США, а в Советском Союзе. Впоследствии Супермен становится символом советских ценностей и защитником коммунизма.

Выход ленты запланирован на 2020 год. Пока не уточняется, кто именно будет работать над новым проектом.

Трехсерийный комикс DC «Супермен. Красный сын» вышел весной в 2003 году. В нем описываются события с 1953 по 2001 года и небольшой эпизод в будущем. В нем Кларк Кент, выросший в колхозе, описывается как «борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса». В комиксе также появляются Бэтмен, Чудо-женщина, Лекс Лютор и Зеленый Фонарь.
 
 
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В ходе фестиваля Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что американская компания Warner Bros. готовит анимационный фильм «Супермен. Красный сын». Об этом сообщает портал CBR.
 
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