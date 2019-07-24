В США экранизируют комикс о Супермене-коммунисте из колхоза









Проект будет основан на серии комиксов Марка Миллара, Дейва Джонсона и Килиана Планкетта. В них исследуется альтернативная вселенная, в которой корабль с новорожденным супергероем приземляется не в США, а в Советском Союзе. Впоследствии Супермен становится символом советских ценностей и защитником коммунизма.





Выход ленты запланирован на 2020 год. Пока не уточняется, кто именно будет работать над новым проектом.





Трехсерийный комикс DC «Супермен. Красный сын» вышел весной в 2003 году. В нем описываются события с 1953 по 2001 года и небольшой эпизод в будущем. В нем Кларк Кент, выросший в колхозе, описывается как «борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса». В комиксе также появляются Бэтмен, Чудо-женщина, Лекс Лютор и Зеленый Фонарь.