15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

Цистерны с пропаном исследовали на наличие протечки. Она обнаружилась в одной из цистерн.
Вокруг места ЧП была создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 вагона отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС, сообщили в ведомстве.
По состоянию на 8:00 утечка ликвидирована, работники МЧС совместно с работниками БелЖД наложили специальный бандаж.