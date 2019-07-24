15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

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Цистерны с пропаном исследовали на наличие протечки. Она обнаружилась в одной из цистерн.

Вокруг места ЧП была создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 вагона отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС, сообщили в ведомстве.