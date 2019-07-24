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15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

25.07.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области
МЧС Республики Беларусь

Цистерны с пропаном исследовали на наличие протечки. Она обнаружилась в одной из цистерн. 

Вокруг места ЧП была создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 вагона отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС, сообщили в ведомстве. 

По состоянию на 8:00 утечка ликвидирована, работники МЧС совместно с работниками БелЖД наложили специальный бандаж. 

15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области
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Сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье поступило в МЧС вчера вечером.
 
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