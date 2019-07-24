Умер известный актер Рутгер Хауэр

Источник материала: Ежедневник





В возрасте 75 лет скончался известный во всем мире голландский актер Рутгер Хауэр, запомнившийся многим по фильмам "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость", "Достучаться до небес", "Город грехов".

Как сообщает Variety, Рутгер Хауэр умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Его похороны прошли 24 июля.

Свою актерскую карьеру в кино Рутгер Хауэр начал в 1968 году и сыграл более 150 ролей. В 1988 году актер был удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Побег из Собибора».