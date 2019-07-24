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БАТЭ одержал победу над «Русенборгом» в квалификации Лиги чемпионов

25.07.2019 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БАТЭ одержал победу над «Русенборгом» в квалификации Лиги чемпионов

Именитый белорусский клуб БАТЭ в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов одержал победу над норвежским клубом «Русенборгом».

Белорусские футболисты открыли счет уже на четвертой минуте игры, благодаря назначенному пенальти в ворота "Русенборга".

Первый тайм борисовский клуб начал очень активно и буквально подавлял соперников своим напором. Однако его хватило не надолго. Уже через 20 минут норвежские футболисты перехватили инициативу в результате чего смогли сравнять счет.

Второй тайм прошел аналогично первому. Сначала забили белорусские футболисты, а затем норвежские принялись отыгрываться, но на этот раз у них не получилось. В итоге 2:1 в пользу БАТЭ.

 
 
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Именитый белорусский клуб БАТЭ в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов одержал победу над норвежским клубом «Русенборгом».
 
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