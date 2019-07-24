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Белорусский дальнобойщик насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше
25.07.2019 10:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Белорусский дальнобойщик на фуре насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает
ДТП произошло 24 июля в 11.30 по местному времени.
Фура врезалась в автомобиль «Форд Транзит», принадлежащий компании, которая занимается ремонтными работами на дороге. «Форд» был припаркован на правой обочине дороги.
В результате столкновения двое рабочих 33 и 35 лет погибли на месте.
По данным местной полиции, белорусский водитель был трезв. После ДТП трасса была заблокирована.
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Причины ДТП устанавливаются.
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