Белорусский дальнобойщик насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше

Белорусский дальнобойщик на фуре насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает БЕЛТА .

ДТП произошло 24 июля в 11.30 по местному времени.

Фура врезалась в автомобиль «Форд Транзит», принадлежащий компании, которая занимается ремонтными работами на дороге. «Форд» был припаркован на правой обочине дороги.

В результате столкновения двое рабочих 33 и 35 лет погибли на месте.

По данным местной полиции, белорусский водитель был трезв. После ДТП трасса была заблокирована.

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