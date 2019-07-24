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Белорусский дальнобойщик насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше

25.07.2019 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский дальнобойщик насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше
Фото из открытых источников

Белорусский дальнобойщик на фуре насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 24 июля в 11.30 по местному времени. 

Фура врезалась в автомобиль «Форд Транзит», принадлежащий компании, которая занимается ремонтными работами на дороге. «Форд» был припаркован на правой обочине дороги. 

В результате столкновения двое рабочих 33 и 35 лет погибли на месте. 

По данным местной полиции, белорусский водитель был трезв. После ДТП трасса была заблокирована. 

Белорусский дальнобойщик насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Польше
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