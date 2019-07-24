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В Сенненском районе произошел пожар в зерносушильном комплексе

25.07.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Сенненском районе произошел пожар в зерносушильном комплексе
Фото из открытых источников

Пожар произошел на зерносушильном комплексе ОАО «Беленево» в деревне Рулевщина Сенненского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС. 

Работники МЧС и предприятия спасли 80 т зерна. 

Причина возгорания устанавливается. 

В Сенненском районе произошел пожар в зерносушильном комплексе
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