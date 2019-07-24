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В Сенненском районе произошел пожар в зерносушильном комплексе
25.07.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Пожар произошел на зерносушильном комплексе ОАО «Беленево» в деревне Рулевщина Сенненского района, сообщает
Работники МЧС и предприятия спасли 80 т зерна.
Причина возгорания устанавливается.
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Огонь повредил 100 кг зерна.
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