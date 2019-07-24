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Универсальный голландец. Чем запомнился актер Рутгер Хауэр?

25.07.2019 09:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Универсальный голландец. Чем запомнился актер Рутгер Хауэр?
www.globallookpress.com

О смерти Рутгера Хауэра сообщил Variety. По словам представителя Хауэра, актер скончался после непродолжительной болезни еще 19 июля, а в среду, 24 июля, состоялись его похороны. Причина смерти не называется.

Рутгер Хауэр родился в 1944 году. В возрасте 15 лет он сбежал из дома, плавал на торговых судах, побывал во многих странах, но из-за болезни моряком так и не стал. В начале 1960-х поступил в театральный институт в швейцарском Базеле, но там его ждали приключения: он два года отслужил в армии, в десантных войсках, сумел доучиться, потом пошел в актерскую школу в Амстердаме. И в итоге устроился в театр.

Универсальный голландец. Чем запомнился актер Рутгер Хауэр?
Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, нельзя сказать, что актерскую карьеру он выбрал вопреки своей натуре. Его родители были театральными педагогами, так что на сцене Хауэр дебютировал аж в пять лет, и только непоседливый характер отодвинул начало творческой деятельности на конец 1960-х. С другой стороны, за время странствий он выучил несколько языков, а знакомство с оружием, возможно, помогло потом, когда он стал героем боевиков.

Театр, кстати, не отпускал Хауэра довольно долго, уже в 1970-е он сам поставил несколько пьес. Но и кинокарьера его началась достаточно рано. В 1969 году он сыграл одну из главных ролей в нидерландском историческом сериале «Флорис», и с этого телефильма началось сотрудничество актера с режиссером Полом Верховеном. Начиная с мелодрамы 1973 года «Турецкие наслаждения» они работали вместе над несколькими фильмами, самым известным из которых, пожалуй, стала приключенческая картина 1985 года «Плоть и кровь».

Впрочем, к тому времени Хауэр надежно обосновался в Голливуде. Еще в 1981 году вышел боевик «Ночные ястребы», в котором он сыграл злодея, противостоящего персонажу Сильвестра Сталлоне, в 1982 году Ридли Скотт выбрал его на роль репликанта Роя Батти в своем фантастическом триллере «Бегущий по лезвию». «Бегущий...», правда, провалился в прокате, но быстро стал культовым среди киноманов и любителей фантастики, что повысило акции и Хауэра.

Хауэр вообще в то время был очень востребован. Он был одним из героев боевиков и мог бы пойти по стопам, например, бельгийца Жан-Клода Ван Дамма, но предпочел разнообразие и, наверное, не прогадал.

Он легко соглашался играть отрицательных героев, снимался в военной драме и за роль советского офицера Александра Печерского в фильме «Побег из Собибора» получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана. А в 1988 году Хауэр снялся в драме итальянского режиссера Эрманно Ольми «Легенда о святом пропойце». Эта картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Универсальный голландец. Чем запомнился актер Рутгер Хауэр? Рутгер Хауэр: «Я рад, что у меня не такая судьба, как у Маты Хари!»

У Хауэра была еще одна номинация на «Золотой глобус» — за фильм 1994 года «Фатерлянд», снятый в жанре альтернативной истории.

Он вообще снимался много, скорее воспринимая кинокарьеру как работу, которая приносит деньги, чем выстраивая какой-то целый актерский образ. В его фильмографии около 170 фильмов. Он снимался во вполне неплохих картинах и сериалах вроде «Десятого королевства» и «Настоящей крови» и одновременно — в массе проходных лент, которые даже не выходили в прокат, а выпускались сразу на видео. При этом его ценили по всему миру, но особенно, конечно, на родине, в Нидерландах: именно от этой страны он получил большинство своих кинонаград и номинаций. Фильмы с Хауэром, кстати, продолжат выходить еще какое-то время: незадолго до смерти он работал над несколькими проектами, премьеры которых должны состояться в ближайший год.

«Мне кажется, что вся моя карьера построена на том, чего я не сделал. На ролях, которые не сыграл. Именно эти пробелы заставляли меня расти, искать новые пути для развития актерского мастерства. Должен признаться, в процессе поиска я добрался до вершины бесстыдства… Я учился на всем, что под руку попадалось. Так что, может, и к лучшему, что запомнилось только самое важное», — признавался Рутгер Хауэр в одном из интервью.

 
Теги: знакомства
 
 
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В возрасте 75 лет скончался нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр.
 
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