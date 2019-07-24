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Выставка картин Анатолия Матюшенкова в Хотимском краеведческом музее
25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
24 июля в Хотимском районном историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки картин «Родные просторы» Анатолия Матюшенкова из города Рославля. Автор лично присутствовал на открытии и пригласил всех желающих посетить его экспозицию, которая будет выставляться в нашем городке до 28 сентября. Прекрасные работы, которые можно не только посмотреть, но и приобрести для себя.
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24 июля в Хотимском районном историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки картин «Родные просторы» Анатолия Матюшенкова из города Рославля. Автор...
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