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С 27 июля за курение в автомобиле при детях будут штрафовать

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

С 27 июля вступают в действие изменения в КоАП РБ, которыми вводятся нововведения в законодательство о курении.

В соответствии со статьей 17.9 КоАП Республики Беларусь курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с законодательными актами запрещено, влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

Согласно антитабачному декрету запрещается курение в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на детских площадках; на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными лагерями; учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования; в подземных переходах;  на остановочных пунктах.

Также нельзя будет курить в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет.

Свободными от курения станут заведения общепита и их летние террасы. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах. Под запретом для курения также торговые центры, рынки, пляжи, здания и территории, принадлежащие физкультурно-спортивным сооружениям.

 
 
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С 27 июля вступают в действие изменения в КоАП РБ, которыми вводятся нововведения в законодательство о курении. В соответствии со статьей 17.9 КоАП Республики...
 
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