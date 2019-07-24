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Льготы при поступлении в вузы для отслуживших в армии планируется расширить — Карпенко

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Льготы при поступлении в учреждения высшего образования для отслуживших в армии планируется расширить, сообщил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня есть некоторые преференции при поступлении в учебные заведения для тех, кто отслужил в Вооруженных Силах. В последующем льготы планируется расширить», — сказал Игорь Карпенко.

В частности, сегодня те, кто уволен в запас в год приема после прохождения военной службы и имеет рекомендацию воинской части, могут быть зачислены вне конкурса при поступлении на отдельные специальности в вузы Минобороны и на военные факультеты, а также в иные силовые вузы. Планируется расширить перечень высших учебных заведений и тех направлений подготовки, на которые можно будет поступать по аналогичным условиям. Выпускники системы профессионально-технического образования, которые пошли в армию, а потом решили поступать в вуз, также получат ряд льгот при поступлении на заочное отделение. Предполагается, что они смогут поступать вне конкурса. Эти нормы, расширяющие возможности для абитуриентов, заложены в проект указа, которым должны быть приняты правила приема в новой редакции.

Кроме того, Министерство образования внесло предложение в Жилищный кодекс Беларуси о первоочередном предоставлении права на общежитие для обучающихся в вузах и ссузах, которые прошли службу в Вооруженных Силах.

Что касается поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, они не ущемляют права на образование, уверен Игорь Карпенко. «Действительно, будет чуть меньше отсрочек. Вместе с тем возможность получить один раз отсрочку на образование будет предоставлена», — заметил он.

Нововведения не окажут существенного влияния на поступление в магистратуру и аспирантуру тех, кто мотивирован к научно-педагогической деятельности. «Давайте скажем откровенно: магистратура никогда не носила массовый характер подготовки кадров. В этом году выпускаем около 56 тыс. человек, которые завершили обучение на I ступени высшего образования, а в магистратуру на бюджетную форму будет набираться всего около 3 тыс., — констатировал министр. — Это необязательная ступень образования, она ориентирует на научную, инновационную и научно-педагогическую деятельность». Кроме того, получать образование на данной ступени не обязательно в год выпуска, может быть сделан перерыв: человек поработает, наберется практического опыта, созреет к тому, чтобы заниматься соответствующей деятельностью. Более того, поступить можно не только на стационар, но и заочно.

Если молодой человек поступил в магистратуру и его призвали на службу в резерве, Кодекс об образовании позволяет перевести его на этот период на индивидуальный план работы. Соответственно, никоим образом не будет затронут образовательный процесс. Магистранты — это высокомотивированные, организованные люди, которые вполне могут освоить определенную нагрузку и впоследствии получить соответствующий документ об образовании.

Кроме того, Минобразования разрабатывает новые нормы о сетевой форме подготовки специалистов. Это позволит желающим студентам, которые учатся в гражданских учреждениях высшего образования, где нет военных факультетов или кафедр, проходить подготовку по таким программам в гражданских вузах, где такие факультеты или кафедры есть.

Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Одним из оснований для появления этого закона стала необходимость поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Нововведения обусловлены и объективными демографическими проблемами. По данным Минобороны, общее количество состоящих на воинском учете призывников только за последние 10 лет сократилось почти вдвое. Закон предусматривает в том числе отмену многократных отсрочек для продолжения образования.

 
 
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Льготы при поступлении в учреждения высшего образования для отслуживших в армии планируется расширить, сообщил журналистам министр образования Беларуси Игорь...
 
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