Лучшие полезные масла для здоровья и красоты волос: рецепты и советы

Источник материала: Новости Хотимска

Использование натуральных масел в уходе за волосами приобрело широкую известность не так давно, но успело обзавестись поклонницами, которые охотно делятся результатами домашнего лечения локонов. Если вы решите воспользоваться этими рекомендациями и начать восстановление своих прядей с помощью масел, ваши волосы будут благодарны за заботу и отреагируют усилением роста и здоровым блеском. Какова польза масла для волос и на чем остановить свой выбор разберемся вместе.

Примечание: чем дольше вы будете проводить масляное лечение, тем быстрее достигнете результата, и тем дольше волосы будут иметь ухоженный вид.

Основы применения масел для волос

Масло следует использовать, по крайней мере, один раз в неделю. Наносите его на волосы по всей длине до самых кончиков, не забывая про кожу головы. Некоторые виды масел предпочтительно использовать только на кончиках волос, чтобы не усиливать работу сальных желез. Обычно масло наносят на влажные или чуть подсушенные волосы. Также его можно добавлять при мытье волос в ваш бальзам или маску.

Касторовое масло не подходит тонким волосам, так как имеет свойство утяжелять волосы. Зато для жестких и густых волос оно станет отличным средством для возвращения шевелюре силы.

Если вы не уверены, какое из масел лучше подойдет вашему типу волос, начните с кокосового, оливкового или арганового, так как они подходят всем. Затем постепенно добавляйте другие масла и найдете оптимальное их сочетание конкретно для себя.





Помните, что экономить на лечении волос с помощью не натуральных масел, а их дешевых заменителей, не принесет нужного результата. Поэтому используйте только природные масла без добавок и отдушек.

Аргановое масло

Оно добывается из плодов одноименного дерева в Марокко. Свойства арганового масла исключительно полезны: оно делает кудри здоровыми, блестящими и гладкими. Это особенно важно для людей с сухими волосами, поврежденными химической завивкой и частым окрашиванием. Мгновенно проникая в стержень волоса, аргановое масло быстро восстанавливает ломкие волосы и борется с сухостью прядей.

Здоровые и блестящие волосы с маслом арганы

Вымойте волосы и подсушите их полотенцем. Разогрейте в ладонях необходимое количество арганового масла и нанесите по всей длине волос. Если вы укладываете волосы феном, то дополнительно распределите по волосам несколько капель масла макадамии для защиты шевелюры от пересушивания.

Кокосовое масло как применять для волос

Добывается из спелых кокосов и используется также и в уходе за кожей, а также употребляется в пищу. Белки, витамины, минералы, присутствующие в составе кокосового масла, делают локоны сильными, блестящими, утолщают волосы и оздоравливают кожу головы.

Восстанавливающая маска для поврежденных волос

Понадобится:

кокосовое масло

мед

Смешайте в равных пропорциях масло и мед и нанесите на волосы, не забывая о кончиках. Сверху на волосы наденьте полиэтиленовый пакет для тепла и держите маску 40 минут. Вымойте волосы шампунем и удивляйтесь тому, как красиво теперь выглядят локоны. Делайте эту маску каждый раз перед мытьем волос в течение месяца.





Оливковое масло

Производится путем отжима маслин и наполнено антиоксидантами и витаминами А и Е. Если вы страдаете от излишней сухости волос, или нуждаетесь в их выпрямлении, это масло — находка. Благодаря увлажняющим свойствам, это идеальное средство для людей с сухой кожей головы. Результат от лечения оливковым маслом будет заметен уже с первого применения: волосы станут более сильными, появится блеск и упругость. В случае, если у вас появилась перхоть, также смело доставайте с полки оливковое масло: его антибактериальные и противогрибковые свойства помогут вам справиться с этой напастью.

Маска для волос с оливковым маслом(питание и увлажнение для непослушных волос)

Понадобится:

банан

оливковое масло

Размятый в кашицу спелый банан перемешайте с 1 столовой ложкой масла и нанесите на волосы. Спустя полчаса смойте маску и вымойте голову как обычно. Если вы будете регулярно делать такую маску, то вскоре забудете о секущихся кончиках и тусклом цвете прядей.

Касторовое масло

Это отличный способ отрастить волосы. Непослушные волосы, которые плохо поддаются укладке, или жесткие, с постоянно торчащими кончиками — кандидаты на лечение касторкой. Оно дает волосам интенсивное увлажнение и обладает хорошими кондиционирующими свойствами. Касторовое масло полезно при секущихся волосах, их выпадении, а также незаменимо для отращивания ресничек. При регулярном использовании волоски будут быстрее отрастать и становиться темнее.

Маска для блеска волос с майонезом и касторовым маслом

Понадобится:

2 желтка

ложка майонеза

касторовое масло

Возьмите 2 яйца и отделите белок от желтка. Белок отложите в сторону или используйте как подтягивающую маску для лица, а желтки взбейте. Добавьте к желткам столовую ложку майонеза и касторового масла. Все тщательно соедините и используйте как маску для волос. Ее можно держать не меньше 15 минут, а затем вымыть голову.

Масло макадамии

Оно используется только для лечения волос. Его получают из плодов ореха макадамия. Это масло славится своими волшебными свойствами восстановления поврежденных волос. Если вы после многочисленных окрасок и разного рода экспериментов с волосами пришли к плачевному результату в виде безжизненных локонов, то лучше всего воспользоваться этим маслом. Оно быстро и эффективно работает, а сухие и поврежденные пряди будут вскоре выглядеть здоровыми и блестящими.





Маска против секущихся кончиков с йогуртом и маслом макадамии

Понадобится:

масло макадамии

мед

йогурт

Добавьте в 2 ложки масла одну ложку меда и смешайте. Не забудьте положить в маску большую ложку натурального йогурта. Готовую смесь нанесите на сухие волосы и оставьте на час.

Масло жожоба для волос

Оно не имеет цвета и запаха, но обладает большим количеством полезных свойств. Перхоть и сухая, зудящая кожа головы требуют использования масла жожоба. Оно увлажняет кожу, успокаивает зуд и делает прядки блестящими и шелковистыми.

Супер питание с маслом жожоба и авокадо

Понадобится:

мякоть спелого авокадо

масло жожоба

Разомните в пюре очень спелое авокадо (или два, если у вас волосы ниже плеч) и влейте 2 столовые ложки масла жожоба. Маску держите на волосах в течение часа-двух.





Эфирное масло лаванды

Массаж кожи головы с эфирным маслом лаванды помогает уменьшить выпадение волос и способствует их росту благодаря стимулированию кровообращения в коже головы. Добавление нескольких капель полезного эфира лаванды в базовое масло при очищении кожи лица сделает вас красивее.

Маска для стимулирования роста волос

Понадобится:

масло макадамии

масло жожоба

аргановое масло

эфирное масло лаванды

Смешайте все ингредиенты: по столовой ложке базовых масел (макадамии, арганы, жожоба) и 5 капель эфирного мала лаванды. Распределите смесь на волосах и держите маску в течение часа. После того, как вы ее смоете, то сразу почувствуете, какими гладкими и послушными стали пряди. Высохшие волосы становятся мягкими, легко поддаются укладке и не требуют дополнительного использования кондиционера. Через 2-3 месяца использования маски вы заметите значительное улучшение структуры и усилившийся рост волос.

Принцип лечения горячим маслом

Для большей эффективности попробуйте горячее масляное лечение волос. Можно использовать любое из представленных масел как само по себе, так и в смеси с другими маслами. Возьмите в качестве основы касторовое или оливковое масло и смешайте с небольшим количеством кокосового масла, миндального, авокадо, масла чайного дерева. В магазинах можно приобрести готовую смесь масел для горячего лечения волос, а можно сделать это самостоятельно, учитывая свой тип волос.





Для домашней процедуры горячего масляного ухода за волосами налейте нужное количество масла в огнеупорную посуду и разогрейте в микроволновке до температуры, при которой невозможно обжечь кожу. Кончиками пальцев вмассируйте горячее масло в кожу головы и волосы от корней до кончиков. Закутайте волосы в тюрбан из фольги или полиэтилена и накройте сверху полотенцем. Процедура длится от 20 минут до 2 часов в зависимости от степени повреждения волос. Смывайте волосы мягким шампунем дважды, чтобы тщательно удалить остатки масла с волос. Повторяйте процедуру в течение месяца раз в неделю.

Большинство людей утверждает, что наблюдали усиление роста волос именно после горячего масляного лечения прядей в сочетании с массажем кожи головы. Научно доказано, что массаж кожи головы помогает улучшить приток крови к волосяным луковицам, и за счет этого усилить рост волос. Поэтому регулярно массируйте кожу головы перед сном, а расчесывая локоны, опустите голову вниз и перекиньте волосы на лицо, массируя кожу головы. Так ваши волосы станут пышнее и будут быстрее расти.

С помощью масляных обёртываний вы обязательно достигнете нужного результата — красивых, гладких, блестящих и здоровых волос!