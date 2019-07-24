Источник материала: Новости Хотимска

С каждым годом появляются десятки новых теорий о том, кто построил египетские пирамиды, но основные версии уже давно укрепились среди историков и ученых.

Веками люди пытаются разгадать величайшую загадку истории и определить, кто же все-таки построил египетские пирамиды. Существуют десятки разных версий, каждая из которых может показаться кому-то бредовой, а кому-то весьма достоверной.

Сегодня на территории Египта можно обнаружить 35 комплексов из пирамид. Основу составляют три самых больших пирамиды пустыни Гиза, история которых уходит глубоко в века. Остальные же пирамиды небольшие, так как они строились гораздо позже в виде усыпальниц для фараонов, но даже они несут большую историческую значимость.

Официальная версия египтологов





О пирамидах много писал древнегреческий историк Геродот. Именно его объяснение появления пирамид в Египте считается самым достоверным и официальным. Фараон Хеопс отдал рабам приказ построить самую высокую пирамиду в истории. Для того, чтобы приступить к работе, людям пришлось сначала построить дорогу от скал к месту строительства. По этой дороге планировалось перемещать большие скалистые блоки, которые и являлись главным элементом строительства. Дорога прокладывалась целых десять лет, а строительство пирамиды завершилось еще через двадцать.

Работники менялись каждые три месяца. Сто тысяч трудящихся создавали пирамиду высотой в 147 м и даже не подозревали о том, что однажды она станет чудом света. Предположительно, египтяне поднимали блоки при помощи самодельных установок, напоминающих краны. Также использовалась ручная сила и сила быков.

Эта информация считается официальной, но даже она не может быть полностью подлинной, поскольку Геродот жил задолго после того, как цивилизация египтян была завершена, и получил он свои знания от древних жрецов. Так или иначе, пирамиды были построены людьми, вопрос в том, как именно они это сделали. Ученые до сих пор приводят новые версии произошедшего и ищут ответы на вопросы: каким образом люди, не имеющие никакой техники под рукой, откалывали огромные блоки от скал и делали это максимально ровно? Что использовалось для того, чтобы поднять эти блоки на самые верхние уровни пирамиды? Эти и прочие вопросы до сих пор остаются без ответа.

Другие теории





Люди, верующие в богов и духовную силу, убеждены, что пирамиды – дело рук святых, которых почитали в Древнем Египте. Египтяне верили в духов и постоянно произносили молитвы и мантры, создавая своеобразную психическую энергию. Именно эта энергия создавала силу, которая способна была двигать горы. С этим можно сравнить сегодняшних экстрасенсов, которые считают, что способны двигать предметы силой мысли, обладают даром телекинеза. Но, если даже мы на секунду предположим, что такой вариант возможен – гранитные блоки, из которых построены пирамиды, весят так много, что нужно обладать огромной силой, чтобы создавать из них такие масштабные сооружения.

Еще одна теория выдвинута учеными, которые отказываются верить в то, что древние египтяне были способны построить сооружения таких масштабов без использования каких-либо технологий. Теория о высокоразвитой цивилизации не принимается мировой общественностью за официальную, но она единственная имеет хоть малейшее научное объяснения. Пирамиды были построены с такой невероятной точностью, что необходимо было обладать приборами или средствами, которые даже в наше время не так легко создать. Плиты были огромными, а для их обработки в то время не было никаких материалов, поскольку самым твердым металлом, обнаруженным на тот момент, была бронза – расколоть ею гранитную плиту, да еще и придать идеально ровный внешний вид невозможно. Отсюда и происходит теория о том, что в те времена египтяне обладали высокоразвитой техникой, которая и помогла им создать сегодняшнее чудо света.

Самые невероятные версии

Тысячи ученых, экстрасенсов и историков из разных стран годами пытаются разгадать загадки пирамид. В процессе возникает множество версий, которые кажутся смехотворными и абсурдными. Люди, побывав внутри пирамид и убедившись в том, что эти сооружения превосходят многие современные строения в разы, перестают понимать происходящее. Чаще всего они ссылаются на какие-то потусторонние силы, говорят, что египетское чудо света – дело рук внеземных цивилизаций и инопланетян. Люди ищут ответы на свои вопросы, даже не представляя, насколько смехотворно выглядят некоторые версии.

Одна из таких версий является на удивление популярной. Эзотерики по всему миру уверены, что пирамиды были построены задолго до возникновения египетской цивилизации атлантами – наполовину людьми, наполовину богами. Согласно теории, атланты были настолько могущественны, что смогли призвать силу богов и взять у них природную энергию для создания масштабных сооружений – пирамид. После того, как полубоги ощутили власть, попавшую в их руки, они начали злоупотреблять данной им энергией и использовать ее в своих целях. Боги разгневались и погрузили Атлантиду под воду вместе с атлантами. Единственное, что осталось нетронутым – это пирамиды. Они пережили своих создателей, и египтяне не строили их, а лишь занимались реконструкцией.

Загадка пирамид невероятно интересна. Над ней можно думать и размышлять бесконечно, недаром ученые тратят всю свою жизнь на изучение этой темы и попытки приблизиться к разгадке. Ни одна из приведенных теорий не является до конца реальной – к каждой из них всегда будут вопросы, но также каждая из них дает нам невероятную пищу для размышлений.