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Нейросеть сыграла джаз собственного сочинения [АУДИО]

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Нейросети уже освоили множество профессий — от разработчика видеоигр до виртуоза «фотошопа». Добрался искусственный интеллект и до других видов творчества: новый алгоритм способен сочинять джаз, требующий от композитора незаурядных навыков импровизации.

На YouTube-канале Dadabots появилась трансляция, в ходе которой искусственный интеллект в прямом эфире генерирует джазовую музыку. Нейросеть непрерывно воспроизводит мелодии, составленные на основе альбома Interstellar Space саксофониста Джона Колтрейна, после 16 «прослушиваний» которого виртуальный композитор начал импровизировать самостоятельно.

Авторы алгоритма — разработчики и музыканты Си Джей Карр и Зак Зуковски. Ранее они обучили ИИ создавать дэт-метал, трансляция которого продолжается в отдельном потоке на канале создателей.

 
 
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Нейросети уже освоили множество профессий — от разработчика видеоигр до виртуоза «фотошопа». Добрался искусственный интеллект и до других видов творчества:...
 
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