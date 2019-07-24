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Нейросеть сыграла джаз собственного сочинения [АУДИО]
25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Нейросети уже освоили множество профессий — от разработчика видеоигр до виртуоза «фотошопа». Добрался искусственный интеллект и до других видов творчества: новый алгоритм способен сочинять джаз, требующий от композитора незаурядных навыков импровизации.
На YouTube-канале Dadabots появилась трансляция, в ходе которой искусственный интеллект в прямом эфире генерирует джазовую музыку. Нейросеть непрерывно воспроизводит мелодии, составленные на основе альбома Interstellar Space саксофониста Джона Колтрейна, после 16 «прослушиваний» которого виртуальный композитор начал импровизировать самостоятельно.
Авторы алгоритма — разработчики и музыканты Си Джей Карр и Зак Зуковски. Ранее они обучили ИИ создавать дэт-метал, трансляция которого продолжается в отдельном потоке на канале создателей.
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Нейросети уже освоили множество профессий — от разработчика видеоигр до виртуоза «фотошопа». Добрался искусственный интеллект и до других видов творчества:...
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