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Общий кредитный портфель ЕИБ в Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Общий кредитный портфель Европейского инвестиционного банка в Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро в течение нескольких лет. Об этом сообщил журналистам вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если все будет идеально и ситуация будет развиваться, как мы планируем, то ожидаем, что годовой объем финансирования проектов в Беларуси достигнет 200-300 млн евро, и тогда через два-три года мы сможем довести общий кредитный портфель до 1 млрд евро», — сказал он.

В настоящее время общий объем финансирования проектов, реализуемых с участием ЕИБ, в Беларуси доведен до 335 млн евро. В частности это проекты поддержки малого и среднего бизнеса на сумму 75 млн евро, которые осуществляют ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Они вправе на своих условиях предоставлять кредитные ресурсы в рамках этой суммы различным субъектам хозяйствования страны. Среди тех, кто уже получил поддержку, преобладают предприятия и организации производственной сферы, сельского хозяйства и торговли.

Сейчас ЕИБ ведет с белорусской стороной переговоры о том, чтобы расширить перечень банков, которые будут участвовать в программе поддержки малого и среднего бизнеса. «Как только закончится обсуждение порядка дополнительного финансирования местных банков по развитию малого и среднего бизнеса, тогда общая сумма кредитного портфеля ЕИБ в Беларуси к концу этого года достигнет 500 млн евро», — уточнил Вазил Худак. Он также подчеркнул, что развитие малого и среднего предпринимательства является важным направление работы банка в целом. Примерно треть всех проектов касается этого направления. В денежном выражении это 20-25 млрд евро.

На вопрос о планах ЕИБ по реализации других проектов в Беларуси Вазил Худак ответил известной фразой: «Для танго нужны двое». «Недостаточно просто предоставить средства. Важно, чтобы со стороны Беларуси были сгенерированы проектные идеи, под что предоставлять финансирование», — добавил он. Один из важных критериев, по которому ЕИБ оценивает возможность своего участия в проекте, является его экономический смысл, степень выгодности. При этом банк исключает свое участие в политически мотивированных проектах. «Мы, как банк, содействующий развитию, не приходим в страну, чтобы заменить коммерческие банки. Если проект может быть реализован таким банком, мы не вмешиваемся. Только если на рынке есть пробелы, мы их заполняем, часто делаем это в сотрудничестве, с привлечением коммерческих банков», — пояснил Вазил Худак.

С точки зрения кредитополучателей условия ЕИБ считаются более привлекательными, так как этот банк без труда предоставляет финансирование на длительный срок.

Кроме того, вице-президент ЕИБ высказал свое мнение о проведении в Беларуси структурных реформ. «Если Беларусь имеет планы развиваться более высокими темпами, чем 2,5-3% ВВП, то для этого нужно предпринять структурные реформы. Разумеется, это непросто сделать. Многие такие реформы в странах Европы были болезненными, — отметил он. — Но структурные реформы являются суверенным решением страны. В данном случае — Беларуси. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку в реализации таких реформ, предоставить экспертный опыт, который накоплен в ЕС, рассказать, как через эти реформы можно повышать уровень производительности труда, и поделиться своими технологиями, ноу-хау».

По его словам, Беларусь обладает огромным потенциалом, здесь много специалистов с прекрасным уровнем образования, перспективный IT-сектор и этим нужно пользоваться, развивать имеющийся потенциал.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами — членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% — за его пределами.

Первые соглашения с Беларусью Европейский инвестиционный банк подписал в ноябре 2018 года. Это были кредитные соглашения о поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму 50 млн евро с ОАО «Белагропромбанк» и 25 млн евро с ОАО «Беларусбанк», а также о реконструкции Минской водоочистной станции на сумму 85 млн евро.

 
 
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Общий кредитный портфель Европейского инвестиционного банка в Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро в течение нескольких лет. Об этом сообщил журналистам...
 
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