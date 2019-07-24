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В Турции стреляли в белорусского дипломата

25.07.2019 10:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне в Анкаре белорусского дипломата расстреляли прямо на улице, когда он гулял с ребенком.

Александр Поганшев занимает пост советника в белорусском посольстве в Турции, курирует административные вопросы. Накануне вечером во время прогулки дипломата с ребенком на них напал местный житель: он сделал несколько выстрелов в Поганшева, а затем застрелился. 

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Сообщается, что нападавший был соседом Поганшева и имел с ним некий конфликт. Как сообщает Hurriyet, нападавший был отставным военным в звании полковника,  но в нападении отсутствует политический аспект.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что состояние раненого белорусского дипломата удовлетворительное, ему сделали операцию, она прошла успешно и уже в четверг дипломата могут перевести из реанимации в обычную палату.

Чавушоглу подчеркнул, что за ситуацией следит президент Турции Тайип Эрдоган.

 
 
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Накануне в Анкаре белорусского дипломата расстреляли прямо на улице, когда он гулял с ребенком.
 
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