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В Турции стреляли в белорусского дипломата
Источник материала: БДГ
Накануне в Анкаре белорусского дипломата расстреляли прямо на улице, когда он гулял с ребенком.
Александр Поганшев занимает пост советника в белорусском посольстве в Турции, курирует административные вопросы. Накануне вечером во время прогулки дипломата с ребенком на них напал местный житель: он сделал несколько выстрелов в Поганшева, а затем застрелился.
«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Сообщается, что нападавший был соседом Поганшева и имел с ним некий конфликт. Как сообщает
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что состояние раненого белорусского дипломата удовлетворительное, ему сделали операцию, она прошла успешно и уже в четверг дипломата могут перевести из реанимации в обычную палату.
Чавушоглу подчеркнул, что за ситуацией следит президент Турции Тайип Эрдоган.
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Накануне в Анкаре белорусского дипломата расстреляли прямо на улице, когда он гулял с ребенком.
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