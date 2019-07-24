В Турции стреляли в белорусского дипломата

Накануне в Анкаре белорусского дипломата расстреляли прямо на улице, когда он гулял с ребенком.

Александр Поганшев занимает пост советника в белорусском посольстве в Турции, курирует административные вопросы. Накануне вечером во время прогулки дипломата с ребенком на них напал местный житель: он сделал несколько выстрелов в Поганшева, а затем застрелился.

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Сообщается, что нападавший был соседом Поганшева и имел с ним некий конфликт. Как сообщает Hurriyet , нападавший был отставным военным в звании полковника, но в нападении отсутствует политический аспект.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что состояние раненого белорусского дипломата удовлетворительное, ему сделали операцию, она прошла успешно и уже в четверг дипломата могут перевести из реанимации в обычную палату.

Чавушоглу подчеркнул, что за ситуацией следит президент Турции Тайип Эрдоган.