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В Бресте 86-летняя женщина выпала из движущегося автобуса

25.07.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июля в больницу Бреста доставили 86-летнюю женщину, которая выпала из движущегося автобуса, сообщает МВД.

Пенсионерка ехала в автобусе № 7. Средняя дверь транспортного средства оказалась незакрытой. При повороте на улице Орджоникидзе женщина не удержалась и выпала из салона на дорогу через открытую дверь. Затем автобус наехал на нее задним колесом.

В результате ДТП женщина получила открытый перелом левой голени. С места происшествия ее забрали в больницу.

 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП женщина получила открытый перелом левой голени. С места происшествия ее забрали в больницу.
 
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