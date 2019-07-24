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В Бресте 86-летняя женщина выпала из движущегося автобуса
Источник материала: Tut.by
24 июля в больницу Бреста доставили 86-летнюю женщину, которая выпала из движущегося автобуса,
Пенсионерка ехала в автобусе № 7. Средняя дверь транспортного средства оказалась незакрытой. При повороте на улице Орджоникидзе женщина не удержалась и выпала из салона на дорогу через открытую дверь. Затем автобус наехал на нее задним колесом.
В результате ДТП женщина получила открытый перелом левой голени. С места происшествия ее забрали в больницу.
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В результате ДТП женщина получила открытый перелом левой голени. С места происшествия ее забрали в больницу.
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