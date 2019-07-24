Канада полностью обновит парк истребителей. И не факт, что выберет F-35

Источник материала: Tut.by

23 июля канадские военные окончательно определились, заменять или нет парк своей истребительной авиации. 88 устаревающих самолетов CF-18, находящихся на вооружении ВВС страны более 35 лет, должны отправиться в отставку. Об этом сообщает Air recognition.



Фото: wikipedia.org

Для замены истребителей канадцы собираются привлечь четырех производителей, которые поборются за право обновить военно-воздушные силы страны. Это будут вездесущий Lockheed Martin с F-35; Boeing с F / A-18 Super Hornet; Saab с Gripen E; и Airbus с Eurofighter Typhoon.

Приобретение новых самолетов предполагает покупку соответствующего оборудования, вооружения, систем обслуживания для обеспечения максимальной эффективности канадских ВВС. Представители Канады считают, что обновление парка самолетов, помимо прочего, хорошо отразится на национальной экономике и поспособствует созданию рабочих мест.

Поставки первых самолетов ожидаются в 2025 году, эксплуатировать поступившие на вооружение истребители планируется до 2060 года.