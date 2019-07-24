Безопасность — прежде всего. С 25 по 28 июля на территории Несвижского района проводится профилактическая акция «Скорость»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 25 по 28 июля на

территории Несвижского района проводится

профилактическая

акция «Скорость».

Сегодня, 26 июля,

проходит единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Сбрось скорость!».

Анализ аварийности свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением скорости движения, остается по-прежнему довольно высоким.

Скорость движения — это одна из технических характеристик автомобиля. Умение выбирать необходимую и безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями и в настоящее время является одним из главных положительных качеств опытного водителя.

Около пешеходных переходов, школ или других детских учреждений, жилых зон и там, где очень высока вероятность появления человека на проезжей части, скорость автомобиля должна быть снижена до минимума, при котором автомобиль может быть остановлен немедленно при обнаружении пешехода. Особого внимания требуют участки, где возможно появление детей. Самая низкая скорость должна быть вблизи школ и детских площадок. В местах вероятного появления детей водитель должен прогнозировать ситуацию (в худшую для себя сторону) и принимать меры не на действия, а на сам факт обнаружения детей.

Вблизи мест стоянки автомобилей следует двигаться как можно медленнее, так как возможны неожиданные действия (внезапное появление, изменение направления движения) пешеходов или выезд припаркованного автомобиля. Водители припаркованных автомобилей могут неожиданно выйти на проезжую часть, открыть дверь…

При въезде на место парковки или выезде с него, скорость движения автомобиля должна быть минимальной. Пешеходы и мотоциклисты, попавшие в поле зрения водителя, должны служить сигналом для снижения скорости. В такой ситуации лучше снижать скорость путем многократного нажатия на педаль тормоза, а не резко бить по педали тормоза до визга резины по асфальту. Такой способ торможения позволяет предупредить двигающихся сзади о снижении скорости и возможной остановке.

Любое пересечение транспортных и пешеходных потоков требует снижения скорости. На пересечениях всегда опасно: автомобили движутся в разных направлениях, пешеходы стремятся побыстрее преодолеть зону движения транспорта.

Приближаясь к перекрестку, необходимо постепенно снижать скорость, чтобы оставалось больше времени оценить обстановку перед перекрестком и непосредственно на нем.

Приблизившись к перекрестку, необходимо держать в поле зрения обстановку на всём перекрестке. Скорость при этом должна быть достаточной для предотвращения негативного развития любой внезапно возникшей ситуации. Например, приближение к перекрестку со второстепенного направления автомобиля специального назначения со световой и звуковой сигнализацией требует уступить ему дорогу.

«НН».