Почти X6? Во что обойдется покупателю новый купе-кроссовер от Renault, и что он получит за свои деньги?

Два мотора на выбор, четыре варианта трансмиссии и девять комплектаций абсолютно нового купе-кроссовера Renault Arkana уже ожидают своих покупателей в дилерских центрах Renault по всей Беларуси.





Как и было обещано ранее, цены на долгожданную новинку стартуют с 34 000 белорусских рублей и такие машины есть на складах у дилеров, в чем несложно убедиться, пройдя по ссылке «Авто в наличии» на сайте renault.by.

Ну а далее начинаются истинные муки выбора и в силу обилия предлагаемых вариантов стильного купе-кроссовера, и в силу очень широкого диапазона цен на новинку, который начинается с 34 000 рублей, а финиширует на отметке в 50 800 рублей. Заслуживает упоминания и тот факт, что чем насыщеннее становятся комплектации Arkana, тем менее существенна ценовая разница между ними.





Судите сами: базовая комплектация Life в белом цвете со 114-сильным мотором и 5МКПП обойдется покупателю в упомянутые 34 000 рублей. А это значит, что на нее абсолютно спокойно могут претендовать и владельцы 2-3-летних внедорожников Renault Duster, и обладатели кроссоверов Renault Kaptur аналогичного возраста.

Для того, чтобы пересесть на новый Renault Arkana, им достаточно плотно пообщаться с дилером по вопросам Trade-in, и что-то подсказывает, что доплатить за право стать обладателем стильного купе-кроссовера придется относительно немного. Ответ, зачем им это нужно, лучше всего дает тест-драйв новинки, которой есть чем блеснуть не только в части внешности, а и в вопросах оформления интерьера, шумозоляции и разного рода опций, недоступных упомянутым выше моделям.





В ценовом диапазоне до 42 000 рублей белорусские дилеры Renault предлагают машины и для тех, кто по-прежнему предпочитает механическую КПП, и для тех, кто не представляет современный автомобиль без автоматической трансмиссии. Единственное «НО» в данном вопросе, что все три предлагаемые в этом ценовом диапазоне модификации будут с колесной формулой 4х2 и приводом на переднюю ось.

Далее в игру вступают Renault Arkana с новым 150-сильным бензиновым мотором, создававшимся совместно с Mercedes. И именно здесь, на мой взгляд, начинаются самые интересные варианты новинки.





Все машины с мотором TCe 150 предлагаются только с 7-диапазонной автоматической КПП X-Tronic восьмого поколения, способной удивить своей скорострельностью даже самых радикальных сторонников МКПП. В дополнение к этому у покупателей есть возможность выбора между модификациями с колесными формулами 4х2 и 4х4 и комплектациями Drive Plus, Style и Edition One.

Доступен Arkana c новым мотором, выдающим на-гора 250 Нм уже при 1700 об/мин, за 42 800 рублей. В эту цену уже входит: и цвет металлик, и климат-контроль, и, очень приятные в зимние месяцы, обогрев ветрового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателей и рулевое колесо с подогревом. Обогрев передних сидений, датчики света и дождя, автоматический круиз-контроль, а также задняя система парковки во всех Arkana, начиная с версии Drive, – опции само-собой разумеющиеся.





Впрочем, и стартовой комплектации Life тоже есть чем похвастать. В первую очередь это полностью светодиодная оптика передних фар Full LED Pure Vision, задние светодиодные фонари LED Edge Light и также светодиодные С-образные дневные ходовые огни.

А еще у всех без исключений Renault Arkana уже в базе: 4 подушки безопасности, система контроля курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), система контроля недостаточной поворачиваемости (CSV), а также система контроля давления в шинах, система помощи при трогании на подъеме (HSA), ABS и модуль экстренного торможения (AFU).





В топовых комплектациях Edition One, цены на которые стартуют с 47 800 рублей, этот внушительный список дополняют шторки безопасности, система кругового обзора и система обнаружения слепых зон. В части комфорта Edition One предлагает такие опции как: кожаная обивка сидений, обогрев задних сидений и аудио-система премиум класса Bose c 8-ю динамиками и сабвуфером.

Выбрать из всего этого многообразия оптимальный автомобиль для себя, с одной стороны, просто, благодаря обилию модификаций Arkana, с другой - сложно, из-за несущественной, в сравнении с ценой новинки, разницы в ценах между близкими по начинке модификациями.





И если с мотором все однозначно, достаточно прокатиться на машине с TСe 150, то с приводом опять же вопрос, что предпочесть 4х2 или 4х4?

Если отталкиваться от цены автомобиля, я бы, пожалуй, предпочел моноприводный Renault Arkana в комплектации Style. Его багажник на 99 л вместительнее, у него в списке оснащения почти весь набор полезных и приятных в повседневной эксплуатации опций, да и цена вполне приемлема для машины подобного класса, которая, с одной стороны, предлагает комфорт седана, с другой – гарантирует достойные внедорожные характеристики, в первую очередь благодаря клиренсу в 208 мм и энергоемкой подвеске, выгодно отличающей все кроссоверы Renault от конкурентов.





Если же во главе угла не деньги, а возможности автомобиля – стоит обратить внимание на Edition One с приводом на все колеса. Эта версия позволит комфортно ощущать себя всегда и везде, независимо от того, на асфальте вы или вне дорог, лето за окном или зимняя стужа, с ледяной коркой на асфальте и сугробами за его пределами. За это придется заплатить 50 800 рублей.

Судя по итогам короткого тест-драйва первых машин, появившихся у дилеров, новинку от Renault покупатели ждали не зря. Она действительно способна приятно удивлять не только потрясающей внешностью, которую компания Renault предоставила массовому сегменту покупателей, а и своими эксплуатационными характеристиками, которые каждый может опробовать в ближайшем дилерском центре Renault.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.