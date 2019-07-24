Около 130 композиций представят на фестивале цветов в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 28 июля, когда город будет отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоится фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела градостроительства горисполкома Ольга Борисенко.





Мероприятие организуют в областном центре уже в третий раз. В этом году для его проведения задействуют три площадки. Основная часть цветочных композиций разместится на аллеях парка культуры и отдыха. Планируется, что на выставке-продаже желающие смогут приобрести цветы, рассаду, семена. Полюбоваться скульптурами из живых цветов можно будет и на набережной реки Мухавец, и в Городском саду.

Участниками станут 127 предприятий, организаций и учреждений Бреста. На суд зрителей они представят инсталляции, для создания которых использовались цветы и другие природные материалы, кованые изделия, камень. Основная тематика оформления - тысячелетие города. Среди этого разнообразия можно будет встретить также композиции, посвященные сказкам.

Празднование 75-летия освобождения города будет проходить три дня. В частности, вечером 26 июля на пешеходной улице Советской откроют светомузыкальный фонтан. На следующий день особыми точками притяжения брестчан и гостей станут фестиваль "ЭкваторФест" (ул. Гаврилова, 16) и концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" на площади Ленина. На размещенной на площади сцене 28 июля проведут концерт музыкального фестиваля "Классика у ратуши с velcom | A1", а в Брестском академическом театре драмы устроят XVII Берестейский концерт-бал.

Брест от немецко-фашистских захватчиков был освобожден 28 июля 1944 года.