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Повысят пенсии и пособия на детей, обновят минимальные потребительские бюджеты. Изменения августа

25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии — как трудовые, так и социальные, а также повысят пособия на детей. Со следующего месяца также изменятся минимальные потребительские бюджеты. Из других новшеств — Беларусбанк повысит комиссию за снятие денег и просмотр баланса в «чужих» банкоматах. Вот подборка августовских изменений.

Повысят пенсии и пособия на детей, обновят минимальные потребительские бюджеты. Изменения августа

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бюджет прожиточного минимума вырастет почти на 7 рублей

Со следующего месяца бюджет прожиточного минимума увеличится на 6,89 рубля — до 230,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца октября.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа составит 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля). То есть прибавка составит 6,89 рубля.

Поднимут пособия на детей

С 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих детей — 429,84 рубля.

Повысят пенсии и пособия на детей, обновят минимальные потребительские бюджеты. Изменения августа

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Со следующего месяца также вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. К примеру, изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 августа оно составит 2 309,1 рубля (сейчас — 2 240,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 232,74 рубля (сейчас — 3 136,28 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля).

Пенсионеры получат прибавку

С 1 августа вырастут трудовые пенсии — в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий, по оценке Минтруда, вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту — до 446,1 рубля.

Повысят пенсии и пособия на детей, обновят минимальные потребительские бюджеты. Изменения августа

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Со следующего месяца также повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.

С 1 августа также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Изменятся минимальные потребительские бюджеты

С 1 августа пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, их новые размеры будут действовать до конца октября.

К примеру, МПБ для трудоспособного населения вырастет до 473,67 рубля, для пенсионеров — до 368,92 рубля, для студентов — до 349,16 рубля.

Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах

Беларусбанк с 1 августа пересмотрит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К примеру, вырастет комиссия за снятие наличных и просмотр баланса в банкоматах других банков.

Так, с 1 августа за снятие наличных в банкоматах других банков придется заплатить 2,5% от суммы (ранее — 2%). Минимальный размер комиссии остается на прежнем уровне: 3 доллара/евро, 230 российских рублей или 3 белорусских рубля. При этом нужно учитывать, что банк, в устройстве которого снимают деньги, также может взимать комиссию.

За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов с 1 августа придется заплатить 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей (ранее — 0,5 рубля, 0,3 доллара/евро, 20 российских рублей соответственно). Со следующего месяца также вырастет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах банков-нерезидентов.

Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате

Со следующего месяца в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 385 рублей 85 копеек.

 
 
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  С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии — как трудовые, так и социальные, а также повысят пособия на детей. Со следующего месяца также изменятся минимальные...
 
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