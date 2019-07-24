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Повысят пенсии и пособия на детей, обновят минимальные потребительские бюджеты. Изменения августа
25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии — как трудовые, так и социальные, а также повысят пособия на детей. Со следующего месяца также изменятся минимальные потребительские бюджеты. Из других новшеств — Беларусбанк повысит комиссию за снятие денег и просмотр баланса в «чужих» банкоматах. Вот подборка августовских изменений.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Бюджет прожиточного минимума вырастет почти на 7 рублей
Со следующего месяца бюджет прожиточного минимума
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа составит 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля). То есть прибавка составит 6,89 рубля.
Поднимут пособия на детей
С 1 августа
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
Со следующего месяца также
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля).
Пенсионеры получат прибавку
С 1 августа
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
Со следующего месяца также
С 1 августа также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Изменятся минимальные потребительские бюджеты
С 1 августа
К примеру, МПБ для трудоспособного населения вырастет до 473,67 рубля, для пенсионеров — до 368,92 рубля, для студентов — до 349,16 рубля.
Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах
Беларусбанк с 1 августа
Так, с 1 августа за снятие наличных в банкоматах других банков придется заплатить 2,5% от суммы (ранее — 2%). Минимальный размер комиссии остается на прежнем уровне: 3 доллара/евро, 230 российских рублей или 3 белорусских рубля. При этом нужно учитывать, что банк, в устройстве которого снимают деньги, также может взимать комиссию.
За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов с 1 августа придется заплатить 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей (ранее — 0,5 рубля, 0,3 доллара/евро, 20 российских рублей соответственно). Со следующего месяца также вырастет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах банков-нерезидентов.
Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате
Со следующего месяца в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 385 рублей 85 копеек.
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С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии — как трудовые, так и социальные, а также повысят пособия на детей. Со следующего месяца также изменятся минимальные...
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