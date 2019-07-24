При пожаре в д. Заполье Барановичского района эвакуированы 25 телят

Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 24.07.2019 до 6-00 25.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. Огнем уничтожено 1 строение, повреждено 2 строения.





24.07.2019 г., 09-31. В д. Легаты Кобринского района на ул. Центральной произошел пожар в кирпичном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке 1967 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие. Причина пожара устанавливается.

24.07.2019 г., 18-47. В г. Кобрине на ул. Дзержинского произошел пожар на лестничной площадке 5-го этажа жилого многоквартирного дома. Огнем поврежден оконный блок. Причина пожара устанавливается.

24.07.2019 г., 12-28. В г. Лунинце на ул. Ф.Скорины произошел пожар в легковом автомобиле «Volkswagen Passat», 1988 г.в., принадлежащем гр-ну 1984 г.р. Огнем поврежден моторный отсек. Причина пожара устанавливается.

24.07.2019 г., 17-51. В д. Соболи Березовского района произошел пожар в одноэтажном неэксплуатируемом деревянном складском здании, 1959 г.п., принадлежащем ОАО. Огнем здание уничтожено. Причина пожара устанавливается.

24.07.2019 г., 23-21. В д. Заполье Барановичского района произошел пожар в деревянном здании телятника, 1970 г.п., принадлежащем ОАО. Огнем уничтожены кровля на площади 300 кв.м., перекрытие на площади 100 кв.м., повреждены стены здания. До прибытия подразделений МЧС работниками хозяйства из расположенного рядом загона эвакуированы 25 телят (возраст до 6 месяцев). Причина пожара устанавливается.