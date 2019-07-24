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При пожаре в д. Заполье Барановичского района эвакуированы 25 телят
25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 24.07.2019 до 6-00 25.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. Огнем уничтожено 1 строение, повреждено 2 строения.
24.07.2019 г., 09-31. В д. Легаты Кобринского района на ул. Центральной произошел
24.07.2019 г., 18-47. В г. Кобрине на ул. Дзержинского произошел пожар на лестничной площадке 5-го этажа жилого многоквартирного дома. Огнем поврежден оконный блок. Причина пожара устанавливается.
24.07.2019 г., 12-28. В г. Лунинце на ул. Ф.Скорины произошел пожар в легковом автомобиле «Volkswagen Passat», 1988 г.в., принадлежащем гр-ну 1984 г.р. Огнем поврежден моторный отсек. Причина пожара устанавливается.
24.07.2019 г., 17-51. В д. Соболи Березовского района произошел пожар в одноэтажном неэксплуатируемом деревянном складском здании, 1959 г.п., принадлежащем ОАО. Огнем здание уничтожено. Причина пожара устанавливается.
24.07.2019 г., 23-21. В д. Заполье Барановичского района произошел пожар в деревянном здании телятника, 1970 г.п., принадлежащем ОАО. Огнем уничтожены кровля на площади 300 кв.м., перекрытие на площади 100 кв.м., повреждены стены здания. До прибытия подразделений
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С 6-00 24.07.2019 до 6-00 25.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. Огнем уничтожено 1 строение, повреждено 2 строения. 24.07.2019 г., 09-31. В д. Легаты...
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