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Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вслед за улицами и бульварами меняют свой облик остановочные пункты. На Партизанском проспекте уже появилась остановка, по которой можно судить о том, как улучшится вид города и насколько больше удобств появится для пассажиров.

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Нынешние остановки, которые уже уходят, устанавливались около десятка лет назад. Материалы, которые тогда казались современными – потеряли свой вид.

О том, как создавался новый дизайн, рассказал главный архитектор города Николай Власюк: «Это составная часть нового единого дизайн-кода для Бреста. Предварительно мы изучали лучший опыт других городов, наработки известных дизайнеров. Мы уже разработали единые вывески на домах для центра и спальных районов, чтобы людям было легче ориентироваться. Мы создали жилой район с оригинальным дизайном на юго-востоке Бреста. Работаем над туристической инфраструктурой, чтобы гостям города было удобно находить достопримечательности города».

Что же касается остановочных пунктов, то проще всего было бы их снести и поставить новые в едином стиле. Однако городские власти пошли по другому принципу. Новые остановочные пункты преображаются без расходования городского бюджета. Владельцы торговых объектов берут на себя обязательства по перестройке дизайна, с учетом мест ожидания для пассажиров. Заметим, что на остановочных пунктах будет установлено видеонаблюдение. Практика уже показала, что это работает как на безопасность граждан, так и на сохранность объекта.

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Уже сейчас видны работы, которые ведутся на проспекте Машерова, Бульваре космонавтов, в дальнейшем преобразятся остановки всех знаковых улиц.

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

«Предусмотрены разные типоразмерные ряды для торговых объектов, как с заходом покупателя внутрь, так и без этого. Это дает гибкость в определении того, каким именно будет остановочный пункт», — пояснил Николай Власюк.

Чем особенна новая остановка? Прежде всего – это строгий и стильный внешний вид, достаточно большое пространство для пассажиров, ограждение с трех сторон и глубина до двух метров – этого хватает для того, чтобы защититься от непогоды.

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Остановочные пункты в Бресте понравятся всем

Есть новая деталь оформления – появляются указатели, куда повернет транспортное средство за перекрестком, а ведь до сих пор на остановке и в салоне порой звучат вопросы: «Подскажите, троллейбус прямо едет или налево поворачивает?». В перспективе на остановках появятся яркие и понятные карты маршрутов, подобные тем, которые создаются для метро. Кстати, к разработке дизайна туристической инфраструктуры подключились студенты кафедры архитектуры БрГТУ. как рассказал Николай Власюк, которым было предложено поучаствовать в конкурсе, поработать над туристическими картами и дизайном улиц.

В своё 1000-летие Брест входит с новым дизайн-кодом, который сделает город узнаваемым и привлекательным.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вслед за улицами и бульварами меняют свой облик остановочные пункты. На Партизанском проспекте уже появилась остановка, по которой можно судить о том, как...
 
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