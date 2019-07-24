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Игорь и Светлана Джос стали тысячной парой молодоженов в Бресте за год

25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У каждой семейной пары – своя незабываемая история. У брестчан Игоря и Светланы Джос она особенна еще и тем, что создание семьи пришлось на год тысячелетия Бреста, а запись актов регистрации стала также тысячной.

Игорь и Светлана Джос стали тысячной парой молодоженов в Бресте за год

Поэтому вместе с добрыми и теплыми пожеланиями от имени горисполкома молодоженам на церемонии бракосочетания, которое проходило в Доме гражданских обрядов, вручили памятный подарок – льняной рушник. Это символ белорусских обычаев, своеобразный оберег, который послужит им надежной защитой на долгие годы.

«Такая хорошая история получилась совершенно случайно. Мы будем передавать рушник из поколения в поколение. Семья – это самое дорогое, что есть в жизни, ее нужно хранить и оберегать», – сказали Игорь и Светлана.

Сотрудники ЗАГСа рассказывают, что лето – горячая пора не только в плане погодных условий, а также их работы. Именно на это время приходится больше людей, которые хотели бы приобрести статус мужа и жены. Востребованы даты и начала осени. Средний возраст мужчин, вступающих сегодня в брак, составляет 31 год, женщин – 29. 

видео - БугТВ

Как сказала Татьяна Семенюк, начальник отдела ЗАГС горисполкома, в этом возрасте люди сознательно подходят к такому важному шагу, как создание семьи. В 2018 году в Бресте зарегистрировано 1952 брака, а в нынешнем уже составлено 1030 записей. Если сравнить статистику по полугодию, то нынче количество молодых семей выросло на 90.

И это радует.

 
Теги: Брест
 
 
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