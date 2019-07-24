ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песни о войне прозвучат в Брестской крепости 25-26 июля

25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканский фестиваль-конкурс военной песни "Цитадель.by" пройдет в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 25-26 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор проекта Татьяна Мендель.

Песни о войне прозвучат в Брестской крепости 25-26 июля

Мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, которое город отметит 28 июля. Сцена для выступлений самодеятельных артистов сооружена на открытой площадке у Армейского клуба, там же будут установлены и скамейки для зрителей. Так что послушать песни о войне в исполнении конкурсантов сможет любой посетитель мемориального комплекса.

Из более чем сотни заявок, пришедших на фестиваль-конкурс из всех уголков республики, профессиональное жюри отобрало менее двух десятков исполнителей. Самому младшему участнику 12 лет, самому старшему - 82 года. Это солист коллектива ретро-песни "Меридиан" из Лиды, который исполнит песню Игоря Лученка на стихи Роберта Рождественского "Если б камни могли говорить".

По условиям конкурса, каждый участник должен исполнить две разноплановые песни: музыкальное произведение на тему Великой Отечественной войны и на выбор самого исполнителя. Сегодня в 16.00 начнутся конкурсные прослушивания исполнителей. Второй этап "Цитадель.by" (полуфинал и финал) пройдет в первой половине дня 26 июля. Награждение победителей и гала-концерт с участием финалистов и гостей фестиваля намечено на 14.00.

Возглавит жюри фестиваля-конкурса директор частной музыкальной школы X-Star, скрипач и вокалист брестской группы "Спасение" Павел Шельпук. Оценивать талант исполнителей будут также художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Роман Козырев, художественный руководитель вокальной группы "Крэсіва" при Брестской областной филармонии Анатолий Казак и солистка группы Елена Чумакова.

В программе также солдатская кухня от воинов-десантников, постановка исторической реконструкции, экскурсии по музеям Брестской крепости.

"Надеемся, что фестиваль приживется. На следующий год мы планируем его сделать международным, поскольку сейчас было много желающих поучаствовать из России, Украины, Польши. А время проведения решили перенести на май - поближе к юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - поделилась автор проекта.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Республиканский фестиваль-конкурс военной песни "Цитадель.by" пройдет в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 25-26 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая техника и тест-драйв на полигоне. Что показал МЗКТ в свой день рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика