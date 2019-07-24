Песни о войне прозвучат в Брестской крепости 25-26 июля

Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканский фестиваль-конкурс военной песни "Цитадель.by" пройдет в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 25-26 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор проекта Татьяна Мендель.





Мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, которое город отметит 28 июля. Сцена для выступлений самодеятельных артистов сооружена на открытой площадке у Армейского клуба, там же будут установлены и скамейки для зрителей. Так что послушать песни о войне в исполнении конкурсантов сможет любой посетитель мемориального комплекса.

Из более чем сотни заявок, пришедших на фестиваль-конкурс из всех уголков республики, профессиональное жюри отобрало менее двух десятков исполнителей. Самому младшему участнику 12 лет, самому старшему - 82 года. Это солист коллектива ретро-песни "Меридиан" из Лиды, который исполнит песню Игоря Лученка на стихи Роберта Рождественского "Если б камни могли говорить".

По условиям конкурса, каждый участник должен исполнить две разноплановые песни: музыкальное произведение на тему Великой Отечественной войны и на выбор самого исполнителя. Сегодня в 16.00 начнутся конкурсные прослушивания исполнителей. Второй этап "Цитадель.by" (полуфинал и финал) пройдет в первой половине дня 26 июля. Награждение победителей и гала-концерт с участием финалистов и гостей фестиваля намечено на 14.00.

Возглавит жюри фестиваля-конкурса директор частной музыкальной школы X-Star, скрипач и вокалист брестской группы "Спасение" Павел Шельпук. Оценивать талант исполнителей будут также художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Роман Козырев, художественный руководитель вокальной группы "Крэсіва" при Брестской областной филармонии Анатолий Казак и солистка группы Елена Чумакова.

В программе также солдатская кухня от воинов-десантников, постановка исторической реконструкции, экскурсии по музеям Брестской крепости.

"Надеемся, что фестиваль приживется. На следующий год мы планируем его сделать международным, поскольку сейчас было много желающих поучаствовать из России, Украины, Польши. А время проведения решили перенести на май - поближе к юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - поделилась автор проекта.