Победитель Международной физической олимпиады – выпускник лицея № 1 г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

С 7 по 15 июля в г.Тель-Авиве (Государство Израиль) состоялась 50-я международная физическая олимпиада (IPhO). Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года. Страну может представлять команда не более чем из пяти школьников, которые успешно выступили на национальных состязаниях и отборах.

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В этом году в олимпиаде приняли участие 360 школьников из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.





В национальную сборную команду Беларуси вошли 5 участников, среди них выпускник лицея № 1 имени А. С. Пушкина г. Бреста этого года Андрей Коцевич, который завоевал бронзовую медаль олимпиады.

Андрей Коцевич – неоднократный победитель заключительного этапа республиканской предметной олимпиады по физике, ученик Михаила Михайловича Макоеда, ведущего учителя физики лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Бреста. Увлечение физикой не помешало Андрею окончить лицей с золотой медалью, победить в интеллектуальном марафоне, завоевав почетное звание «Лицеист года».





Поздравляем Андрея и М.М.Макоеда с победой и желаем новых достижений!