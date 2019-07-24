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Победитель Международной физической олимпиады – выпускник лицея № 1 г. Бреста

25.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 7 по 15 июля в г.Тель-Авиве (Государство Израиль) состоялась 50-я международная физическая олимпиада (IPhO). Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года. Страну может представлять команда не более чем из пяти школьников, которые успешно выступили на национальных состязаниях и отборах.

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В этом году в олимпиаде приняли участие 360 школьников из 78 стран. Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.

Победитель Международной физической олимпиады – выпускник лицея № 1 г. Бреста

В национальную сборную команду Беларуси вошли 5 участников, среди них выпускник лицея № 1 имени А. С. Пушкина г. Бреста этого года Андрей Коцевич, который завоевал бронзовую медаль олимпиады.

Андрей Коцевич – неоднократный победитель заключительного этапа республиканской предметной олимпиады по физике, ученик Михаила Михайловича Макоеда, ведущего учителя физики лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Бреста. Увлечение физикой не помешало Андрею окончить лицей с золотой медалью, победить в интеллектуальном марафоне, завоевав почетное звание «Лицеист года».

Победитель Международной физической олимпиады – выпускник лицея № 1 г. Бреста

Поздравляем Андрея и М.М.Макоеда с победой и желаем новых достижений!

 
Теги: Брест
 
 
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  С 7 по 15 июля в г.Тель-Авиве (Государство Израиль) состоялась 50-я международная физическая олимпиада (IPhO). Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года....
 
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