Летний лагерь в Китае смогли посетить брестские школьники

Источник материала: Виртуальный Брест

С 12 по 22 июля 2019 г. выдающимся школьникам из каждого региона Беларуси представилась возможность посетить международный летний лагерь в Китайской народной республике. Среди участников из города Бреста было отобрано восемь школьников: победителей олимпиад и конкурсов. Ребята побывали в нескольких городах Китая: Пекин, Харбин и Далянь.





Пекин радушно встретил нас жаркими объятьями. С первых минут он поразил соединением "прошлого" и "будущего". Среди небоскрёбов, пробок и лёгкого смога пробивались тысячелетние храмы, дворцы и тенистые парки. Так, в столице ребята совершили подъем на Великую Китайскую стену, посетили Храм Неба и главную площадь Тяньаньмэнь.





Харбин некогда был заложен Россией совместно с Китаем, поэтому он чем-то напоминает родину. Ребят до глубины души поразил заповедник амурских тигров и океанариум полярных животных. Также ребята встретились со студентами Хэйлунцзянского университета. Они обменялись сувенирами и достойно представили нашу страну творческими выступлениями. В целом они получили массу положительных эмоций от данного города.

Последним в пункте программы стал приморский город Далянь. Не зря его называют «город романтики». Наши ребята заметили, что Далянь менее всего походил на Китай. Однако это не испортило впечатление, даже наоборот, сделало город ещё более незабываемым. Ребята с радостью отправились в парк развлечений и на «золотой пляж». Но Далянь это не только современный, быстро развивающийся город, это город с историей. Так мы посетили знаменитый порт Артур и мемориал в честь погибших воинов в русско-японской войне.