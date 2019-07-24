Чтобы не завелись черви… Как уберечь урожай слив и других косточковых от вредителей?

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Одна из главных проблем дачников: красивые, зрелые, сочные оказываются разъеденными изнутри червячками, гусеницами и другими вредителями.



Как уберечь урожай, читателям www.interfax.by рассказалкандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.

Пилильщики



Если хотим быть с урожаем слив, необходимо максимально ответственно отнестись к защите сада.

Сливовый пилильщик бывает желтым и черным. Желтый пилильщик имеет желто-бурое туловище длиной до 5 мм и прозрачные крылья. Насекомые откладывают свои яйца внутрь еще не раскрытых почек. Через 9-12 дней из яиц появляются желто-бурые личинки, которые принимаются за поедания еще совсем молодых плодов. Одна личинка способна погубить до пяти слив.

Черный пилильщик внешне напоминает желтого, исключение - черные крылья. Личинки черного пилильщика имеют зеленоватый цвет.



Развитие этого вредителя тесно связано с цветением, образованием и ростом завязей. Зимует сливовый пилильщик в стадии личинки в коконах в почве на глубине 5-20 см. Весной личинки окукливаются, а перед цветением вылетают уже взрослые особи – небольшие желто-бурые мухи с прозрачными крыльями (желтые пилильщики) или черные мушки с коричневыми жилками (черные пилильщики). Но больший вред наносят их личинки, которые беспощадно съедают завязи.

Первоначально сливовые пилильщики концентрируются на сортах слив, которые рано зацветают. Массовый лёт и откладка яиц самками происходят во время цветения при температуре воздуха выше 10°С. Там, где вредитель откладывает яйца, видны мелкие выпуклые пятнышки ржавого цвета. При высокой численности в одном бутоне может быть до 7 яиц. Личинки отрождаются в конце цветения и проникают внутрь завязей.



За период развития одна личинка повреждает до 6 завязей, которые затем опадают. Вредители предпочитают деревья, которые обильно цветут, имеют загущенную крону и хорошо защищены от ветра. Если период бутонизации и цветения затянут, сливовый пилильщик уничтожает до 90% урожая слив.

Гусеницы выедают у плодов косточку и объедают мякоть. Молодые личинки повреждают завязи.

Поврежденные пилильщиками плоды осыпаются вместе с, находящимися внутри, личинками насекомого, которые «уходят» в почву и окукливаются. В таком виде они дожидаются следующего периода лёта пилильщиков.

Методы борьбы:

перекопать почву вокруг деревьев;

потрясти дерево, предварительно расстелив под ним подстилку, которую после окончания процедуры следует собрать и уничтожить вместе с вредителями. Делать это следует перед самым цветением сливы;

опрыскивание деревьев за 5-6 дней до цветения фуфаноном, кемифосом или другими инсектицидами, разрешенными для применения на плодовых. Сразу после окончания цветения опрыскивание следует повторить этими же препаратами.

опрыскать сливу настоем полыни или раствором аптечного хвойного концентрата, – это дезориентирует пилильщиков и они покинут сливу.

Плодожорка



Представляет собой бабочку серо-коричневого цвета, размах крыльев которой составляет 15-18 мм. Размножаются вредители путем откладывания яиц, из которых появляются розово-красные гусеницы, длиной до 14 мм. По завершении цикла питания гусеницы заключаются в коконы и поселяются в дуплах или трещинах, где живут до весны.

Лёт насекомых продолжается до конца августа. Начало лёта невзрачных серо-бурых бабочек, похожих на моль, совпадает с окончанием цветения сливы. За сезон развивается два поколения. Плодожорка откладывает зеленовато-белые яйца в плоды, а иногда и на нижнюю сторону листьев. Отрождение гусениц из яиц начинается через 2-3 недели после того, как слива начинает цвести. Гусеницы сливовой плодожорки вгрызаются в сливы, проделывая в них ходы. О наличии гусениц в плодах говорят капельки, выступающей на его поверхности, камеди. Гусеницы питаются мякотью плодов и в годы массового развития могут уничтожить весь урожай сливы.

Если на плоде сливы вы увидите каплю камеди, велика вероятность, что там вовсю "хозяйничает" плодожорка. Питаясь, гусеница приобретает красную окраску, пробирается к месту крепления черешка. У незрелых плодов она прогрызает косточку, а у спелых выедает мякоть возле косточки, оставляя экскременты в проделанных внутри сливы ходах.



Методы борьбы: Для избавления сада от сливовых плодожорок необходимо регулярно собирать и утилизировать поврежденные плоды, перекапывать ранней весной почву вокруг фруктовых деревьев, а также накладывать на стволы деревьев ловчие пояса (полосы из мешковины или полиэтилена, пропитанные специальным клеевым составом). Эффективным при борьбе с данным вредителем является опрыскивание слив хлорофосом, фосфамидом, цидиалом и другими инсектицидами.

Клещ



Сливу любят галловый сливовый и красный плодовый клещи, оба насекомых имеют красно-бурый цвет.

Первый вредитель образует наросты (галлы) у основания побегов. В этих галлах насекомое зимует, а весной (при температуре 15°С) начинает питаться молодыми побегами сливы. В течение лета отрождается несколько поколений клещей. Клещи имеют удлиненно-цилиндрическое тело длиной до 0,17 мм и две пары ног. В одном галле может проживать до 450 таких вредителей.

Личинки плодового клеща отрождаются перед цветением сливы и начинают питаться молодыми листьями дерева. Из-за недостатка питательных веществ плоды плохо завязываются и вскоре опадают. Летом яйца клеща хорошо заметны на обратной стороне листовой пластины.

Листья быстро буреют и осыпаются раньше времени. Процесс закладки цветковых почек будущего урожая замедляется.

Методы борьбы: Бороться со сливовыми галловыми клещами следует в момент их миграции со старых галл в новые места. Происходит это на протяжении месяца сразу после цветения сливы. Обработку деревьев против вредителей следует проводить инсектицидами системного действия. Также ранней весной необходимо обрезать и уничтожить ветки, сильно поврежденные галлами. Проводить очистку стволов от старой омертвевшей коры. При большой численности вредителя проводится обработка деревьев инсектицидами (Каратэ, Фуфанон) – до набухания почек, во время их набухания, в период обособления бутонов.

Тля



Тля сливовая опыленная - мелкий сосущий вредитель длиной 2-3 мм, бледно-зеленого цвета, покрытый синевато-белым пушком из воскоподобных выделений. Зимуют яйца у основания почек, поэтому целесообразна обработка сливы от вредителей весной, когда отрождаются личинки. Они питаются соком распускающихся почек, а позднее - молодых листьев и отрастающих побегов. За сезон развивается до 10 поколений вредителя, наибольший вред тля наносит в июне-июле, когда нарастает численность и все побеги с листьями бывают покрыты тлей. Листья не закручиваются, но остаются мелкими, недоразвитыми, покрываются личиночными шкурками, сажистыми грибами и постепенно усыхают. На ветках присутствует много муравьев, которые питаются сладкими выделениями тли и за это стойко охраняют колонии от насекомых-хищников. При большой численности тли с деревьев капает непереваренный тлей сок, все покрывается черной пленкой грибницы со спорами, деревья теряют декоративность, а плоды - товарные качества.

Насекомое можно узнать по его телу продолговатой (до 2,5 мм) формы, окрашенному в светло-зеленый цвет и трем темно-зеленым полоскам вдоль туловища. Личинки тлей сначала питаются почками, а затем молодыми листьями и побегами слив. Распознать присутствие насекомого на сливе можно по скрученным вниз листьям и плохо развивающимся плодовым почкам.



Поскольку вредитель легко мигрирует и быстро размножается, прежде чем обработать тлю на сливе народными средствами или инсектицидами, стоит уделить внимание борьбе с муравьями; правильной и регулярной обрезке кроны; поддержанию здоровья ствола дерева; перекопке и мульчированию приствольных кругов; устранению сорной растительности и прикорневой поросли. Есть и другие способы сделать обитание насекомых на участке некомфортным. Опыленная сливовая тля вредительствует не только на косточковых культурах, но и на тростнике, дикорастущих злаках и других растениях. Особо привлекают насекомое горох и бобы, молодые всходы фасоли и настурция, петунья, мелколистная и культурная крупнолистная липа. Эти растения высаживают поодаль от слив и других плодовых. Если это невозможно, то их опрыскивают вместе с косточковыми культурами.

Меры борьбы: профилактические опрыскивания деревьев весной, во время распускания почек или сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности вредителя в летнее время проводят обработки этими же препаратами, а также применяют актеллик, фитоверм, кинмикс, "Инта-Вир", таким образом, чтобы раствор попал на нижнюю сторону листьев, учитывая сроки ожидания для препаратов.

Толстоножка



Это перепончатокрылое насекомое с черным тельцем длиной 5 мм и прозрачными с черными жилками крыльями вылетает после цветения сливы и в появившиеся завязи откладывает яйца (в еще мягкую косточку). Вредитель наносит существенный урон дереву, поскольку каждая самка откладывает около 40 яиц. После чего личинки изгрызают косточку, несформированный плод опадает еще в июне. В поврежденных толстоножкой плодах личинка и зимует. Поэтому очень важно вовремя собирать и уничтожать всю падалицу.

Меры борьбы: своевременно собирать опавшие плоды и уничтожать их путем сжигания или закапывания в землю, глубже 0,5 м. Сильно пораженные деревья следует опрыскать инсектицидами, разрешенными для применения на сливе.

Заболонник



На стволах сливы можно заметить отставшую кору. Под ней появляются ходы личинок морщинистого заболонника – короеда, который повреждает косточковые растения.

Характерная особенность этого вредителя косточковых пород – маленькая, до 3 мм, длина тела. Черный жучок уходит на зимовку под кору сливы. Весенний сезон и до начала августа – пора окукливания личинок морщинистого заболонника. Вылет жуков выпадает на май. Они наносят вред деревьям, выгрызая выемки в стволе и побегах: зачастую рядом с почками или в местах ответвления. Самка выгрызает отверстия между корой и древесиной, в них откладывает яйца. Личинки прогрызают свои ходы перпендикулярно к маточному ходу. После окончания развития здесь же и окукливаются. В мае их куколок выходят жуки, которые делают отверстия наружу.

Жуки отдают предпочтение больным, пораженным морозобоинами деревцам, потому изредка обитают на здоровых плодовых культурах.

Меры борьбы и профилактика: своевременность удаления и сжигания поврежденных ветвей защитит от опасных жучков до вылета. Побелка деревьев.

В конце апреля – начале мая в саду раскладывают приманки из свежесрубленных тонких ветвей диаметром 4–6 см, чтобы привлечь яйцекладущих самок. После отрождения личинок приманки собирают и сжигают. В период лёта жуков деревья опрыскивают одним из препаратов, разрешенных для применения: "Фуфанон" (10 мл), "Кемифос" (10 мл), "Новактион" (10 мл), "Кинмикс" (2,5 мл), "Инта-Вир" (8 г или 1 таб.). При обработке следует обильно смачивать рабочим раствором стволы и ветви дерева.



Общие меры борьбы и профилактика

Перед вылетом насекомых можно попробовать обработать сливу настоем с резким запахом (например, концентратом полыни или хвойного растения). Это собьет вредителей с толку и побудит искать другое пристанище, ведь эти ароматные культуры для них непривлекательны.

Против сливовой тли применяют зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 10 л кипятка, настаивают двое суток, затем добавляют 100 г мыла, тщательно перемешивают и опрыскивают деревья (особенно тщательно – с обратной стороны листьев) с интервалом 10-14 дней.

Для борьбы с вредителями посадки сливы опрыскивают инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как "Фуфанон", "Каратэ", "Карбофос", "Актара", "Моспилан", "Калипсо".

Осенью после сбора урожая не помешает обработать сливы 1% бордоской жидкостью. Этот фунгицид уничтожит опасные для растения грибки.