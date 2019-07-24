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Чтобы не завелись черви… Как уберечь урожай слив и других косточковых от вредителей?
Источник материала: Интерфакс
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Пилильщики
Сливовый пилильщик бывает желтым и черным. Желтый пилильщик имеет желто-бурое туловище длиной до 5 мм и прозрачные крылья. Насекомые откладывают свои яйца внутрь еще не раскрытых почек. Через 9-12 дней из яиц появляются желто-бурые личинки, которые принимаются за поедания еще совсем молодых плодов. Одна личинка способна погубить до пяти слив.
Черный пилильщик внешне напоминает желтого, исключение - черные крылья. Личинки черного пилильщика имеют зеленоватый цвет.
Первоначально сливовые пилильщики концентрируются на сортах слив, которые рано зацветают. Массовый лёт и откладка яиц самками происходят во время цветения при температуре воздуха выше 10°С. Там, где вредитель откладывает яйца, видны мелкие выпуклые пятнышки ржавого цвета. При высокой численности в одном бутоне может быть до 7 яиц. Личинки отрождаются в конце цветения и проникают внутрь завязей.
Гусеницы выедают у плодов косточку и объедают мякоть. Молодые личинки повреждают завязи.
Поврежденные пилильщиками плоды осыпаются вместе с, находящимися внутри, личинками насекомого, которые «уходят» в почву и окукливаются. В таком виде они дожидаются следующего периода лёта пилильщиков.
Методы борьбы:
Плодожорка
Лёт насекомых продолжается до конца августа. Начало лёта невзрачных серо-бурых бабочек, похожих на моль, совпадает с окончанием цветения сливы. За сезон развивается два поколения. Плодожорка откладывает зеленовато-белые яйца в плоды, а иногда и на нижнюю сторону листьев. Отрождение гусениц из яиц начинается через 2-3 недели после того, как слива начинает цвести. Гусеницы сливовой плодожорки вгрызаются в сливы, проделывая в них ходы. О наличии гусениц в плодах говорят капельки, выступающей на его поверхности, камеди. Гусеницы питаются мякотью плодов и в годы массового развития могут уничтожить весь урожай сливы.
Если на плоде сливы вы увидите каплю камеди, велика вероятность, что там вовсю "хозяйничает" плодожорка. Питаясь, гусеница приобретает красную окраску, пробирается к месту крепления черешка. У незрелых плодов она прогрызает косточку, а у спелых выедает мякоть возле косточки, оставляя экскременты в проделанных внутри сливы ходах.
Клещ
Первый вредитель образует наросты (галлы) у основания побегов. В этих галлах насекомое зимует, а весной (при температуре 15°С) начинает питаться молодыми побегами сливы. В течение лета отрождается несколько поколений клещей. Клещи имеют удлиненно-цилиндрическое тело длиной до 0,17 мм и две пары ног. В одном галле может проживать до 450 таких вредителей.
Личинки плодового клеща отрождаются перед цветением сливы и начинают питаться молодыми листьями дерева. Из-за недостатка питательных веществ плоды плохо завязываются и вскоре опадают. Летом яйца клеща хорошо заметны на обратной стороне листовой пластины.
Листья быстро буреют и осыпаются раньше времени. Процесс закладки цветковых почек будущего урожая замедляется.
Методы борьбы: Бороться со сливовыми галловыми клещами следует в момент их миграции со старых галл в новые места. Происходит это на протяжении месяца сразу после цветения сливы. Обработку деревьев против вредителей следует проводить инсектицидами системного действия. Также ранней весной необходимо обрезать и уничтожить ветки, сильно поврежденные галлами. Проводить очистку стволов от старой омертвевшей коры. При большой численности вредителя проводится обработка деревьев инсектицидами (Каратэ, Фуфанон) – до набухания почек, во время их набухания, в период обособления бутонов.
Тля
Насекомое можно узнать по его телу продолговатой (до 2,5 мм) формы, окрашенному в светло-зеленый цвет и трем темно-зеленым полоскам вдоль туловища. Личинки тлей сначала питаются почками, а затем молодыми листьями и побегами слив. Распознать присутствие насекомого на сливе можно по скрученным вниз листьям и плохо развивающимся плодовым почкам.
Меры борьбы: профилактические опрыскивания деревьев весной, во время распускания почек или сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности вредителя в летнее время проводят обработки этими же препаратами, а также применяют актеллик, фитоверм, кинмикс, "Инта-Вир", таким образом, чтобы раствор попал на нижнюю сторону листьев, учитывая сроки ожидания для препаратов.
Толстоножка
Меры борьбы: своевременно собирать опавшие плоды и уничтожать их путем сжигания или закапывания в землю, глубже 0,5 м. Сильно пораженные деревья следует опрыскать инсектицидами, разрешенными для применения на сливе.
Заболонник
Характерная особенность этого вредителя косточковых пород – маленькая, до 3 мм, длина тела. Черный жучок уходит на зимовку под кору сливы. Весенний сезон и до начала августа – пора окукливания личинок морщинистого заболонника. Вылет жуков выпадает на май. Они наносят вред деревьям, выгрызая выемки в стволе и побегах: зачастую рядом с почками или в местах ответвления. Самка выгрызает отверстия между корой и древесиной, в них откладывает яйца. Личинки прогрызают свои ходы перпендикулярно к маточному ходу. После окончания развития здесь же и окукливаются. В мае их куколок выходят жуки, которые делают отверстия наружу.
Жуки отдают предпочтение больным, пораженным морозобоинами деревцам, потому изредка обитают на здоровых плодовых культурах.
Меры борьбы и профилактика: своевременность удаления и сжигания поврежденных ветвей защитит от опасных жучков до вылета. Побелка деревьев.
В конце апреля – начале мая в саду раскладывают приманки из свежесрубленных тонких ветвей диаметром 4–6 см, чтобы привлечь яйцекладущих самок. После отрождения личинок приманки собирают и сжигают. В период лёта жуков деревья опрыскивают одним из препаратов, разрешенных для применения: "Фуфанон" (10 мл), "Кемифос" (10 мл), "Новактион" (10 мл), "Кинмикс" (2,5 мл), "Инта-Вир" (8 г или 1 таб.). При обработке следует обильно смачивать рабочим раствором стволы и ветви дерева.
Перед вылетом насекомых можно попробовать обработать сливу настоем с резким запахом (например, концентратом полыни или хвойного растения). Это собьет вредителей с толку и побудит искать другое пристанище, ведь эти ароматные культуры для них непривлекательны.
Против сливовой тли применяют зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 10 л кипятка, настаивают двое суток, затем добавляют 100 г мыла, тщательно перемешивают и опрыскивают деревья (особенно тщательно – с обратной стороны листьев) с интервалом 10-14 дней.
Для борьбы с вредителями посадки сливы опрыскивают инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как "Фуфанон", "Каратэ", "Карбофос", "Актара", "Моспилан", "Калипсо".
Осенью после сбора урожая не помешает обработать сливы 1% бордоской жидкостью. Этот фунгицид уничтожит опасные для растения грибки.
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Одна из главных проблем дачников: красивые, зрелые, сочные оказываются разъеденными изнутри червячками, гусеницами и другими вредителями. Как уберечь урожай,...
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