Президент Молдовы рассчитывает на подключение правительства республики к работе в рамках ЕАЭС

Источник материала: Интерфакс

Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что сотрудничество республики с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) будет осуществляться и на правительственном уровне.

"Молдова является первой страной, которая получила статус наблюдателя в Евразийском Союзе. Однако до сих пор сотрудничество с ЕАЭС развивалось только на президентском уровне. 9 августа состоится заседание Межправсовета ЕАЭС. Я посоветовал и очень надеюсь, что правительство отправит своего представителя на заседание, чтобы мы были в курсе всех событий и новых тенденций, которые есть на Западе и на Востоке", - заявил Додон в четверг в интервью молдавскому интернет-порталу noi.md.a.

Он подтвердил также, что премьер-министр Майя Санду получила приглашение от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Москву с визитом.

"Я считаю, что было бы правильным, чтобы премьер-министр совершила рабочий или официальный визит в Москву, тем более, что соответствующее приглашение от Дмитрия Анатольевича Медведева есть. В ближайшее время должна состояться встреча министров иностранных дел Молдовы и России, и это очень важно как первый шаг. После этого должно быть и заседание межправительственной комиссии. Сбалансированность обязательно должна присутствовать", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, "необходимо развивать отношения, как с Западом, так и с Востоком".

"До сих пор, правительство Молдовы тянуло в одну сторону, президент - в другую. Теперь ситуация меняется. Премьер-министр Майя Санду и председатель парламента Зинаида Гречанная накануне вместе побывали в Брюсселе, встречались с руководством Европарламента и Еврокомиссия. Впервые был такой совместный визит спикера и премьера. Осенью я поеду в Брюссель, также поеду в США, буду выступать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы должны проводить активную и диверсифицированную внешнюю политику", - сказал Додон.