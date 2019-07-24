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Правительство РФ рассмотрит ратификацию соглашения о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии

25.07.2019 09:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона "О ратификации соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий".

"Соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ в целях содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения", - сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соглашение подписано 2 ноября 2018 года на заседании совета глав правительств государств СНГ в Астане.

 
 
Ссылка на источник 24
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Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона "О ратификации соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по...
 
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