Правительство РФ рассмотрит ратификацию соглашения о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии

Источник материала: Интерфакс

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона "О ратификации соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий".

"Соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ в целях содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения", - сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соглашение подписано 2 ноября 2018 года на заседании совета глав правительств государств СНГ в Астане.