Минскому дрифтеру дали штраф за порчу асфальта

Источник материала: Интерфакс

В ГАИ Ленинского района Минска поступило заявление о том, что на территории стоянки у здания на Октябрьской улице, водитель автомобиля VW Polo умышленно путем пробуксовки передних колес повредил асфальтное покрытие. Сотрудники отдела ГАИ провели проверку по данному факту.

"На предоставленной в ОГАИ видеозаписи видно, как парень поливает колеса жидкостью, после садится в автомобиль, буксует, и в это момент улица покрывается густым облаком дыма. Выяснилось, что автомобилем управлял молодой человек 1999 года рождения. В настоящее время он привлечен к административной ответственности за нарушение ст. 18.35 КоАП ("Преднамеренное повреждение дорожного покрытия") и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 2 базовых величин (Br51)", - рассказали милиционеры.

В ГАИ подчеркнули, что водительский стаж у парня чуть более двух лет, однако он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 23 раза: дважды был виновником ДТП, два раза привлекался за нарушение правил остановки и стоянки, пять раз был привлечен за превышение скорости движения, за что в мае 2018 года был лишен права управления транспортными средствами, а в июне был привлечен к административной ответственности за управление без прав.