Турецкие власти отслеживают ситуацию с нападением на белорусского дипломата

Источник материала: Интерфакс

В Турции следят за ситуацией в связи с нападением на советника-посланника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева.

"Дипломат сразу же был отправлен в больницу. Операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он в реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски. Но по данным, полученным нами от врачей, в течение суток он может быть переведен в обычную палату", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его заявление прозвучало в сюжете телеканала "Беларусь-1".

По словам Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД следят за развитием ситуации. "Я также провел телефонные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Передал ему всю имеющуюся информацию", - добавил министр.

По данным турецкого МИД, предварительные результаты расследования указывают на то, что преступник совершил нападение на бытовой почве. Также известно, что атака была совершена психически неуравновешенным человеком, бывшим военнослужащим. После нападения он покончил с собой.

Советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.