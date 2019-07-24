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Фасады зданий в центре Могилева украсят архитектурной подсветкой до конца года

25.07.2019 09:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Фасады зданий в центре Могилева украсят архитектурной подсветкой до конца года, сообщил директор могилевского предприятия "Горсвет" Александр Пашкевич на заседании в горисполкоме.

"Сегодня архитектурная подсветка многих зданий изношена. Её необходимо демонтировать и устанавливать современное светодиодное освещение, чтобы было эстетично. Часть зданий мы подсветим к Новому году. Это жилые дома на перекрёстке проспекта Мира и улицы Первомайской",  - сказал Пашкевич.

Его слова приводятся в сообщении на сайте горисполкома.

Как отметил Пашкевич, в отношении других объектов, в том числе храмов и костёла, "Горсвет" изучит возможность установки подсветки путем переговоров с собственниками или арендаторами.

Что касается наружного уличного освещения, то продолжается работа по замене его на светодиодное. По информации Пашкевича, сегодня в Могилеве светодиодные светильники составляют 68% от общего количества светоточек. В этом году планируется заменить освещение на 22 улицах города. А в 2020 году планируется полностью завершить внедрение светодиодного освещения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Фасады зданий в центре Могилева украсят архитектурной подсветкой до конца года, сообщил директор могилевского предприятия "Горсвет" Александр Пашкевич на...
 
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