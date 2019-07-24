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Хороших сигналов из Европы не поступает. Эксперты ждут дальнейшее падение евро

25.07.2019 10:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Хороших сигналов из Европы не поступает. Эксперты ждут дальнейшее падение евро
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1135 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1139 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,72 пункта.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1135 доллара за евро с уровня...
 
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