Хороших сигналов из Европы не поступает. Эксперты ждут дальнейшее падение евро

Источник материала: Myfin



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По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1135 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1139 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,72 пункта.